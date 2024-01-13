İzmir\'de silah imalatı yapan şahsa operasyon: Çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi

6 yaşındaki torununu belediye otobüsünde unuttu! Bir de el sallamış

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, bir eve yapılan baskında çok sayıda tabanca ve silah üretiminde kullanılan malzeme ele geçirilirken, ev sahibi M.Y gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah imalatı yaptığı öğrenilen M.Y.'nin Karabağlar ilçesindeki evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 2 tabanca, 2 parçaları eksik tabanca, 2 tabanca gövdesi, 1 kurusıkı tabanca, 11 fişek, 2 şarjör, 7 tabanca namlusu, 1 tabanca sürgüsü, 4 icra mili yatağı, 5 icra mili, 7 şarjör gömleği, 9 tabanca yayı, 1 tabanca iğnesi, 2 kumpas, çok sayıda silah imalatında kullanılan iş aleti ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Evinin bir bölümünü silah atölyesine çevirdiği görülen M.Y., gözaltına alındı. M.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)