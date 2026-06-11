İzmir'de Silahlı Kavga: 15 Yaşındaki Ayaz Öldü - Son Dakika
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İzmir'de Silahlı Kavga: 15 Yaşındaki Ayaz Öldü

11.06.2026 15:50
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İzmir'de iki grup arasındaki silahlı kavga sonucunda 15 yaşındaki Ayaz Çumru hayatını kaybetti.

1) SİLAHLI KAVGADA 15 YAŞINDAKİ AYAZ ÖLDÜ; 5 TUTUKLAMA

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Ayaz Çumru (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavgaya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si çocuk 5'i sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından diğerleri ise adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i serbest bırakıldı.

Olay, 7 Haziran'da Karabağlar'da meydana geldi. Aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan iki taraf, birbirine konum göndererek buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede tabancalı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla başından vurulan Ayaz Çumru, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çumru, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı çalışma başlatıldı. Ekiplerin kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, olayla bağlantılı Ayaz Çumru dışında 4'ü çocuk olmak üzere toplam 13 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin tamamı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Operasyonlarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından, dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.Ö. (24), A.Ö. (20), S.Ö. (27), H.B. (17) ve S.H. (16) tutuklanırken, diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY KAMERADA

Öte yandan olay anının bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin ellerindeki silahlarla olay yerinde toplanmaları yer alıyor.

Görüntü dökümü

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-Olayın güevinlik kamerası görüntüsü

-Şüphelilerin görüntüsü

Haber : Kadir ÖZEN/ İZMİR,

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2) DİYARBAKIR'DA APARTMANIN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA YANGIN (2)

YANGIN, KASK KAMERASINDA

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir apartmanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yangına müdahale anı ise kask kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kavga, İzmir, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Silahlı Kavga: 15 Yaşındaki Ayaz Öldü - Son Dakika

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