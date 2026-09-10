İzmir’de sivrisinekle mücadele dört mevsim sürüyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek başta olmak üzere vektörlere karşı mücadelesini yaz sezonunun ardından da sürdürüyor. Uzmanlar, yazlıklarını kapatarak kent merkezine dönecek yurttaşları havuz, kova, bidon ve saksı altlığı gibi alanlarda su bırakmamaları konusunda uyarıyor. Tek bir durgun su kaynağının bile kısa sürede yoğun sivrisinek üremesine yol açabileceğine dikkat çekiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında yoğunlaştırdığı vektörle mücadele çalışmalarını yıl boyunca sürdürüyor. Ekipler, sivrisinek ve karasinek başta olmak üzere halk sağlığı açısından risk oluşturabilecek vektörlerin üreme alanlarını kontrol altında tutmak için İzmir'in tüm ilçelerinde sahada görev yapıyor. Yaz sezonunun sona ermesiyle özellikle yazlık bölgelerde yeni bir dönem başlıyor. Uzmanlar, aylarca kullanılmayacak evlerde bırakılan havuz, varil, kova, bidon ve benzeri alanlarda biriken suların sivrisinekler için önemli üreme noktalarına dönüşebileceğine dikkat çekiyor.

BİR HAFTADA SİVRİSİNEĞE DÖNÜŞEBİLİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Vektör Mücadele Birimi biyoloğu ve ekip sorumlusu Yasemin Kırkaç, vektörle mücadelenin yıl boyunca sürdüğünü belirterek, özellikle yazlık bölgelerde durgun su kaynaklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Kırkaç, "Havuz, su tankı, kova, bidon ve varillerde biriken sular sivrisinekler için önemli üreme alanları. Sivrisinekler durgun suya yumurta bırakıp yaklaşık bir hafta içinde erişkin hale gelebildiği için sonrasında mücadele çok daha zor olabiliyor" dedi.

"HAVUZUNUZU BOŞALTIN YA DA ÜZERİNİ KAPATIN"

Yazlıklarını kapatarak kent merkezine dönecek yurttaşlara çağrıda bulunan Kırkaç, "Yaz sezonu sonunda evlerinden ayrılacak vatandaşlarımızdan havuzlarını boşaltmalarını ya da uygun şekilde üzerini kapatmalarını rica ediyoruz. Kova, varil ve bidon gibi kaplarda ağzı açık su bırakılmamalı. Bahçelerde arıtma sistemi varsa düzenli bakımı yapılmalı. Kullanılmayan havuz ve arıtma tesislerinin çevresinde su sızıntısı ve durgun su oluşup oluşmadığı da kontrol edilmeli" dedi. Kırkaç, bahçe ve teraslarda yağmur suyunun birikebileceği eşyaların kaldırılmasını, kaldırılamayan kapların ise ters çevrilerek bırakılmasını istedi.

EN KÜÇÜK BİRİKİNTİDE BİLE ÜREYEBİLİRLER

Vektörle mücadelede üreme kaynaklarının ortadan kaldırılmasının önemine dikkat çeken Kırkaç, küçük miktardaki suların bile sivrisinekler için üreme alanına dönüşebildiğini söyledi. Kırkaç, "Sivrisinek bir saksı tabağındaki suya bile yumurta bırakabiliyor. Havuz ve varil gibi büyük alanlarda ise popülasyon çok daha yoğun oluyor. Ekiplerimizin kontrol ettiği alanlarda gerekli müdahaleler yapılıyor. Ancak özel alanlardaki havuzlara müdahale edemiyoruz. Kontrol edilemeyen tek bir havuz bile çevrede ciddi sivrisinek yoğunluğuna neden olabiliyor" dedi.

SADECE İLAÇLAMA İLE MÜMKÜN DEĞİL"

İzmir'in tüm ilçelerinde yıl boyunca çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kırkaç, vektör mücadelesinde yurttaşların desteğinin önemine vurgu yaptı. Kırkaç, "Sivrisinek mücadelesi sadece bizim ilaçlama çalışmalarımızla değil, üreme alanlarının ortadan kaldırılmasıyla mümkün. Biz sahada mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın kendi bahçelerinde ve yaşam alanlarında alacağı çok küçük önlemler bile ciddi üremelerin önüne geçebilir. Birlikte önleyelim, birlikte mücadele edelim" diye konuştu.

"EKİPLER YAZ, KIŞ SAHADA"

Siteler Mahallesi Muhtarı Kezban Hocek, yaklaşık 40 yıldır aynı mahallede yaşadığını ve Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli çalıştıklarını belirtti. Bahçeli, tek katlı ve havuzlu evlerin yoğun olduğu bölgede ilaçlama ekiplerine kolaylıkla ulaşabildiğini söyleyen Hocek, "Şu anda mahallemizde sinekle ilgili bir şikayet almıyorum. Ekipler düzenli olarak çöp konteynerleri, kanalizasyonlar, su birikintileri ve havuzlarda çalışma yapıyor. Girilemeyen yerlerde biz de ekiplere eşlik ediyoruz. Sahada çalışan personeli yazın güneşin altında, kışın soğukta görüyorum. Emekleri için ekiplerimize, yöneticilerimize ve Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum" dedi.

"VATANDAŞLARA DA GÖREV DÜŞÜYOR"

Siteler Mahallesi sakini Özlem Yüksel ise ekipleri düzenli olarak sahada gördüklerini söyledi. Vektörle mücadelenin yalnızca belediye ekiplerine bırakılmaması gerektiğini ifade eden Yüksel, "Biz de vatandaşlara düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Çöpler, hayvanlar için bırakılan yem ve sular, havuzların bakımı gibi konulara dikkat edilirse mücadele çok daha etkili olur. Gidecek olanlar bahçelerini temizleyip biriken suları boşaltırsa hem çevrede yaşamaya devam eden insanlar hem de hepimiz için daha sağlıklı olur" diye konuştu.

TEK BİR SİVRİSİNEK MİLYONLARA ULAŞABİLİYOR

Sivrisineklerin hızlı üreme kapasitesi, durgun suyla mücadelenin önemini ortaya koyuyor. Bir dişi sivrisinek yaşamı boyunca ortalama dört kez yumurtluyor ve her dönemde yaklaşık 300 yumurta bırakıyor. Yavruların yüzde 50'sinin hayatta kaldığı ve popülasyonun yarısının dişi olduğu varsayıldığında, tek bir dişiden yola çıkılarak dördüncü jenerasyonun sonunda, yaklaşık 2-4 ay içinde toplam sivrisinek sayısının 63 milyon civarına ulaşabileceği hesaplanıyor.

Bu nedenle havuzlardan saksı altlıklarına kadar suyun birikebileceği en küçük alanlar bile sivrisinek popülasyonunun büyümesinde önemli rol oynuyor.