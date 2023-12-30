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İzmir'de Suç Örgütlerine Operasyon: 89 Tutuklama ve Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Suç Örgütlerine Operasyon: 89 Tutuklama ve Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, son 6 ayda suç örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 89 şüpheliyi tutukladı. Operasyonlarda 6 uzun namlulu otomatik silah, 434 tabanca, 67 kurusıkı tabanca, 98 av tüfeği, 10 bin 18 adet fişek, 903 şarjör ve 26 kesici-delici alet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin değeri yaklaşık 6 milyon lira olarak belirtildi.

30.12.2023 - 13:28,
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İZMİR genelinde suç örgütlerine son 6 ayda yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirilirken, 89 şüpheli tutuklandı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 1 Haziran ila 30 Aralık tarihleri arasında suç örgütlerini yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Silah ticareti yapan, haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlayan, silahlı tehdit ve şiddet uygulayan, nitelikli yağma ve şantaj yapan, örgüt bünyesinde açık veya gizli iş bölümü bulunan, hiyerarşik yapıya sahip, suç işlemeyi süreklilik haline getirmiş ve suç işlemeye elverişli malzemeye sahip, haksız çıkar sağlamayı amaçlayan çok sayıda suç örgütüne üye kişilerin ev ve iş yerlerine baskınlar yapıldı. 20'yi aşkın suç örgütünün çökertildiği operasyonda, 364 şüpheli yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk eden şüphelilerden 89'u tutuklandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalarda ise, 6 uzun namlulu otomatik silah, 434 tabanca, 67 kurusıkı tabanca, 98 av tüfeği, 10 bin 18 adet fişek, 903 şarjör ve 26 kesici-delici alet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasadaki değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu kaydedildi.

İzmir\'de Suç Örgütlerine Operasyon: 89 Tutuklama ve Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İzmir'de Suç Örgütlerine Operasyon: 89 Tutuklama ve Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Suç Örgütlerine Operasyon: 89 Tutuklama ve Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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