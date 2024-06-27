İzmir'de Süt Kuzusu Projesi kapsamında süt dağıtımı başladı - Son Dakika
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İzmir'de Süt Kuzusu Projesi kapsamında süt dağıtımı başladı

İzmir\'de Süt Kuzusu Projesi kapsamında süt dağıtımı başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlattığı Süt Kuzusu Projesi kapsamında süt dağıtımı başladı. Sütler, 58 ekiple 30 ilçede 105 bin çocuğa ulaştırılıyor.

27.06.2024 15:51  Güncelleme: 15:53
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(İZMİR)- İzmir'de çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırmak ve üreticiyi desteklemek amacıyla başlatılan ve Türkiye'ye örnek olan Süt Kuzusu Projesi kapsamında süt dağıtımı başladı. Sütler, 58 ekiple 30 ilçede 105 bin çocuğa ulaştırılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırarak sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla başlattığı Süt Kuzusu Projesi devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tire Süt Kooperatifi arasında yapılan sözleşmenin ardından süt dağıtımı başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu 58 ekip, 30 ilçede 1-5 yaş arası 105 bin süt kuzusuna ulaşmak için bugün yola çıktı. İçinde 8 litre sütün yer aldığı paketler ailelere teslim edilmeye başlandı.

Tugay: Çocuklarımızın ve ailelerimizin yanındayız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı gelişimine katkı koymak, üreticilerimizi desteklemek ve çocuklu ailelerimizin bütçesini rahatlatmak amacıyla Süt Kuzusu Projesi kapsamında süt dağıtımına başladık. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Başkanımızla birlikte Büyükşehir olarak her zaman varız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şubesi Müdürü Hülya Abay, 30 ilçede yapılan incelemelerin ardından 105 bin çocuğa süt ulaştırmaya başladıklarını bildirdi. Abay, "Üreticiyi desteklemeye, süt içme alışkanlığını çocuklarımıza kazandırmaya devam ediyoruz. Başkanımızla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yurttaşlarımızın, çocuklarımızın yanında olmaya her zaman varız" diye konuştu.

Miniklerin yüzü gülüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin süt ulaştırdığı anne Yıldız Güzel, "Büyük oğlum 7 yaşında. Süt Kuzusu Projesi ile büyüdü, Şu an küçük oğlum projeden yararlanıyor. Çok memnunuz. Her şey için teşekkür ederiz. Yeni başkanımızı da tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Hizmetten memnuniyet duyduğunu belirten Ebru Dinç ise, "10 yıla yakındır projeden yararlanıyorum. 3 çocuğuma da süt aldım. Büyüdükleri için şu an bir tanesine alıyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Genel ve detay görüntüler

  • Süt Kuzusu deposunda araçlara süt yükleme görüntüleri
  • Sahada süt dağıtımı görüntüleri
-Röportajlar
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Hülya Abay
  • Anne - Yıldız Güzel
  • Anne - Ebru Dinç

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Süt Kuzusu Projesi kapsamında süt dağıtımı başladı - Son Dakika

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