İzmir'de taksici ve market çalışanı öldürüldü, ATM'den para çeken kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de taksici ve market çalışanı öldürüldü, ATM'den para çeken kişi yaralandı

İzmir\'de taksici ve market çalışanı öldürüldü, ATM\'den para çeken kişi yaralandı

İzmir'de Bülent Şengün, taksici Arif Karabacak'ı gasbederek öldürdü ve ardından bir hafif ticari aracı gasbetti. Marketi soymaya çalışan Şengün, iş yeri çalışanı İlayda Algar'ı yaraladı ve ATM'den para çeken Engin K.'yı da gasbederek öldürdü. Şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

02.09.2024 03:19
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Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR, İZMİR'de Bülent Şengün (37), taksici Arif Karabacak'ı gasbederek tabancayla öldürüp, ardından yoldan geçen bir hafif ticari aracı gasbetti. Hafif ticari araçla gittiği marketi de soymaya çalışan şüpheli, kendisine direnen iş yeri çalışanı İlayda Algar'ı yaralayıp, daha sonra ise ATM'den para çeken Engin K.'yı da gasbederek, tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli, kaçtığı araçla polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

İddiaya göre, Ayrancılar Mahallesi'nde Arif Karabacak'ın kullandığı 35 AP 582 plakalı taksiye binen Bülent Şengün, Yazıbaşı Mahallesi'nde gitti. Yanında tabanca bulunan Bülent Şengün, taksici Karabacak'ı bir tarlada gasbetti. Tabancayla Karabacak'ı ensesinden vuran şüpheli, takside bulunan paraları alarak kaçtı. Yola çıkan Bülent Şengün, bu sefer sürücüsü öğrenilemeyen 35 AP 6716 plakalı bir hafif ticari aracı gasbetti. Bu araçla kaçan Şengün, Torbalı ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giderek bir markete girdi. Marketi de soymaya çalışan Şengün, kendisine direnen market çalışanı İlayda Algar'ı tabancayla vurarak kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ATM'DEN PARA ÇEKEN KİŞİYİ DE GASBEDİP TABANCAYLA VURDU

Art arda suç işleyen Bülent Şengün, gasbettiği hafif ticari araçla Karabağlar ilçesine geldi. Şengün, Paşaköprü Mezarlığı yakınındaki bir ATM'den para çeken Engin K.'yı da gasbedip, tabancayla vurdu. Hafif ticari araçla kaçan Şengün, Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'ne gittiği sırada, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bülent Şengün'ün Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

TAKSİCİ VE ATM'DAN PARA ÇEKEN KİŞİ ÖLDÜ, MARKET ÇALIŞANI AĞIR YARALI

Öte yandan, Bülent Şengün'ün gasbettiği Arif Karabacak ile ATM'den para çeken Engin K.'nın yaşamını yitirdiği, market çalışanı İlayda Algar'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

3-sayfa, İzmir, ATM, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de taksici ve market çalışanı öldürüldü, ATM'den para çeken kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de taksici ve market çalışanı öldürüldü, ATM'den para çeken kişi yaralandı - Son Dakika
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