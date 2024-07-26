İzmir'de Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri Başvuruları Başladı - Son Dakika
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İzmir'de Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri Başvuruları Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri için başvurular başladı. Yarışmaya 20 Eylül'e kadar katılım mümkün.

26.07.2024 11:31  Güncelleme: 12:23
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İzmir'de tarihe duyarlılığın simgesi haline gelen Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri için başvurular başladı. Yarışmaya 20 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar katılmak mümkün. Bu yıl yarışmanın 20. yılına özel geçtiğimiz yıllarda ödüle değer bulunan ve yapılarını korumayı ve yaşatmayı sürdüren yapı sahiplerine "Korumada Süreklilik" ödülü verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki tarihi yapıların korunması, onarılması, kentsel ve yerel bilincin oluşturulması amacıyla düzenlediği Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri, bu yıl 20. kez sahiplerini bulacak. Tarihi mirasa sahip çıkan, koruyarak yaşatan ve bu alanda katkısı, emeği bulunan İzmir ile ilgili tüm çalışmalara açık yarışma için "Tarihi Yapıda Yaşam", "Tarihi Mekanda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması", "Basit Onarım", "Özgün İşlevin Değiştirildiği Esaslı Onarım", "Özgün İşlevin Korunduğu Esaslı Onarım", "Emek", "Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı" ve "Tarihine Sahip Çıkan Eğitim Projelerinin Onurlandırılması" kategorilerinde başvurular kabul edilecek.

Yirminci yıla özel "Korumada Süreklilik Ödülü"

Bu yıl ödül komitesi tarafından yirminci yıla özel geçtiğimiz yıllarda Tarihi Yapıda Yaşam kategorisinde ödüle değer bulunan ve söz konusu kategori çerçevesinde şartnamede belirlenmiş olan ilkelere ve kriterlere uygun biçimde yapısını korumayı ve yaşatmayı sürdüren kişilere "Korumada Süreklilik Ödülü" verilecek.

Sonuçlar 28 Ekim'de açıklanacak

Başvurular, 20 Eylül 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar yapılabilecek. Yirminci yıla özel tüm İzmir il sınırları içinden başvurular kabul edilecek. Katılımcılar www.tarihesaygi.com web sitesi üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunulabilir, kişiler başka bir kişiyi veya çalışmayı aday olarak gösterebilir. Sonuçlar 28 Ekim 2024 tarihinde yarışmanın internet sitesi üzerinden açıklanacak.

Uluslararası onur

Yerel ölçekte benzer bir örneği bulunmayan program, sadece İzmir'de değil, Türkiye ve dünyada da büyük bir ilgi ve saygı görüyor. İzmirlilerin tarihi değerlere göstermiş olduğu duyarlılığının simgesi olan Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri, 2021 Yılında Europa Nostra Ödülleri'nden "Eğitim, Öğretim ve Bilinçlendirme Dalında" jüri özel mansiyonu ile onurlandırılmıştı.

Seçici Kurul üyeleri belirlendi

Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri Yarışması'nda Seçici Kurul üyeleri; İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi -ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Üyesi Dr. Gülsün Tanyeli, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü (BIAA), Türkiye'nin Arkeolojik Varlıklarının Korunması Projesi Koordinatörü (SARAT) Dr. Gül Pulhan, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İnci Kuyulu Ersoy, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Kerem Koramaz, DEÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Altınörs Çırak, Kavram Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Mimar - Restorasyon Uzmanı Dr. Umut Devrim Tunca, Uygulamacı Mimar Boygar Özlen'den oluşuyor. Yedek seçici kurulda ise Celal Bayar Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Funda Gençer, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı'ndan Arş. Gör. Dr. Burak Aslan, DEÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden Arş. Gör. Dr. E. Duygu Kahraman, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı'ndan Arş. Gör. Settar Tarman yer alıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri Başvuruları Başladı - Son Dakika

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