İzmir\'de Trafik Kazaları: 1 Ölü, 15 Yaralı

İzmir'in Foça ve Menderes ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Ahmet A. idaresindeki 38 ALZ 712 plakalı otomobil, Selçuk-Menderes kara yolunda seyrederken, karşı yönden gelen H.T. (32) yönetimindeki 35 CKD 769 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobildeki Ksenıa Kravchuk'un (20) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki yabancı uyruklu A.K, A.S. ve A.D. ile kamyonetteki Ş.T, A.T. ve E.T. çevredeki hastanelere sevk edildi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gittikleri öğrenilen otomobildeki kişilerin Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelde tur rehberi olarak çalıştıkları belirtildi.

Foça'daki trafik kazasında 7 yaralı

Sedat T. idaresindeki 56 ABE 193 plakalı kamyonet ise Foça Gerenköy mevkisinde, İ.A. yönetimindeki 35 VC 211 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araçlardaki S.T, S.K, H.K, B.A. ve N.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.