İzmir\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

İZMİR'in Menderes ilçesinde aynı istikamette giden iki aracın çarpıştığı kazada Hasan Berk (28) hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Meryem Ana Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Berk idaresindeki 35 DBR 877 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden A.L.G (58) idaresindeki 06 FIT 539 plakalı araç çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücülerden Berk'in hayatını kaybettiği belirlenirken aynı araçta bulunan Z.Y.T, İ.T. ve İ.A. ile diğer aracın sürücüsü A.L.G. ve yolcu konumundaki E.S.G. yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hafif yaralanan A.L.G, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.