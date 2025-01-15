İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda Müzisyen Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda Müzisyen Gözaltına Alındı

İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonunda Müzisyen Gözaltına Alındı

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, müzisyen M.O. ile birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı. M.O. ve C.B. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15.01.2025 15:24  Güncelleme: 15:26
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İZMİR'in Konak ilçesinde bir eve yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri müzisyen 2'si tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, önceki gün eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda M.O. (45) ve C.B. (19) uyuşturucu satmaktan A.T. (25) ve H.O. (53) ise uyuşturucu almaktan yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.O.'nun eğlence mekanlarında müzisyenlik yaptığı öğrenildi. M.O.'ya ait adreste yapılan aramada, yüklü miktarda metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 36 bin 140 lira nakit para ele geçirildi. Boğaziçi Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüphelilerden M.O. ve C.B. tutuklanırken; A.T. ve H.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda Müzisyen Gözaltına Alındı - Son Dakika

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