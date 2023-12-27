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İzmir'de Uyuşturucu Satıcısı Polis Baskınını Fark Edince Esrarı Sobada İmha Etmeye Çalıştı - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucu Satıcısı Polis Baskınını Fark Edince Esrarı Sobada İmha Etmeye Çalıştı

İzmir'in Konak ilçesinde polis baskınını fark eden uyuşturucu satıcısı S.A., esrar maddesini sobada imha etmeye çalışırken yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit ederek baskın düzenledi. Şüpheli, polisi fark edince 254,33 gram esrarı sobaya attı ancak polis müdahale ederek maddeleri çıkardı. Gözaltına alınan S.A., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

27.12.2023 - 21:51,
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İZMİR'in Konak ilçesinde, polis baskınını fark eden uyuşturucu satıcısı S.A., esrar maddesini sobada imha etmeye çalışırken yakalanıp, gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir kahvehanede uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Bu kapsamda çalışma başlatan ekipler, kahvehaneye baskın yaptı. Polisi fark eden S.A. isimli şüpheli, 254,33 gram esrar maddesini sobaya atarak imha etmeye çalıştı. S.A.'nın uyuşturucu maddeleri sobaya attığını gören polis, yaptığı müdahale ile uyuşturucu maddeleri sobadan çıkardı. Gözaltına alınan S.A., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (DHA)

İzmir\'de Uyuşturucu Satıcısı Polis Baskınını Fark Edince Esrarı Sobada İmha Etmeye Çalıştı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir'de Uyuşturucu Satıcısı Polis Baskınını Fark Edince Esrarı Sobada İmha Etmeye Çalıştı - Son Dakika
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