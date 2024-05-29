İzmir'de Yanlışlıkla Otomobiline Binilen Kız Çocuğunu Darbettiği Sırada Ölümüne Neden Olan Sanığa 8 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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İzmir'de Yanlışlıkla Otomobiline Binilen Kız Çocuğunu Darbettiği Sırada Ölümüne Neden Olan Sanığa 8 Yıl Hapis Cezası

İzmir\'de Yanlışlıkla Otomobiline Binilen Kız Çocuğunu Darbettiği Sırada Ölümüne Neden Olan Sanığa 8 Yıl Hapis Cezası

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yanlışlıkla otomobiline binen kız çocuğunu darbettiği sırada olaya müdahale eden dedesi Sedat Necmi Gültiren'e yumruk atarak ölümüne neden olan Nihat Pekyen, 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 16 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 8 yıl hapse çarptırıldı. Cezasını 'iyi hal' indirimi uygulayarak 6 yıl 8 aya düşüren mahkeme heyeti, sanığın cezaevinde bulunduğu süreyi göz önünde bulundurup yurt dışı yasağıyla tahliyesine karar verdi.

29.05.2024 17:01
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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yanlışlıkla otomobiline binen kız çocuğunu darbettiği sırada olaya müdahale eden dedesi Sedat Necmi Gültiren'e (62) yumruk atarak ölümüne neden olan Nihat Pekyen (45), 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 16 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 8 yıl hapse çarptırdığı sanığın cezasını 'iyi hal' indirimi uygulayıp 6 yıl 8 aya düşürdü. Heyet, sanığın cezaevinde bulunduğu süreyi göz önünde bulundurup yurt dışı yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Olay, 22 Haziran 2023'te, Osman Aksüner Mahallesi 5733 Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası oto boyacısı Sedat Necmi Gültiren, kızı ve 10 yaşındaki kız torunuyla bir lokantada yemek yedi. Yemek sonrası Gültiren hesap öderken, torunu lokantanın önünde park halindeki otomobillerine binmek için dışarı çıktı. Küçük kız, dedesinin otomobili sandığı inşaat firması sahibi Nihat Pekyen'e ait otomobilin arka koltuğuna bindi. İddiaya göre, aynı lokantada oturan Pekyen, durumu fark edip koşarak aracın yanına giderek kızı darbetmeye başladı. Bu sırada lokantadan çıkan Sedat Necmi Gültiren, olaya müdahale etti. Gültiren ile Pekyen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekiler tarafları ayırmak için araya girdi. Kavga sırasında Nihat Pekyen, Gültiren'in yüzüne ve göğsüne yumruk attı. Yere yığılan Sedat Necmi Gültiren, hareketsiz kaldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Gültiren'i ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

KAVGA ANI KAMERADA

8 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Gültiren, 30 Haziran 2023'te hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Sedat Necmi Gültiren, İzmir'de toprağa verildi. Nihat Pekyen ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Pekyen, tutuklandı. Kavga ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Soruşturmanın ardından Nihat Pekyen hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Davanın ikinci duruşması, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Nihat Pekyen, taraf avukatları, ölen Sedat Necmi Gültiren'in yakınları katıldı. Duruşmada Nihat Pekyen'in yakınlarının avukatı, sanığa 'kasten öldürme' suçundan ceza verilmesini talep etti. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklayıp iddianamede istenilen cezanın verilmesini istedi. Savunmasını yapan sanık Nihat Pekyen, "Olay günü ben darbedildim. Gültiren bana küfretti. Ben konuşarak çözmeye çalıştım. Kavga etmek gibi bir amacım olmadı. Çok üzgünüm ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'İYİ HAL' İNDİRİMİ YAPILDI

Ardından mahkeme heyeti, kararını açıklamak için duruşmaya 10 dakika ara verdi. Salona dönen mahkeme heyeti, sanık Nihat Pekyen'i 8 yıl hapse çarptırdı. 'İyi hal' indirimi uygulayan heyet, cezayı 6 yıl 8 aya düşürdü. Ayrıca yaklaşık 1 yıldır cezaevinde bulunan sanığın yurt dışı yasağı konularak tahliyesine karar verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Yanlışlıkla Otomobiline Binilen Kız Çocuğunu Darbettiği Sırada Ölümüne Neden Olan Sanığa 8 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Yanlışlıkla Otomobiline Binilen Kız Çocuğunu Darbettiği Sırada Ölümüne Neden Olan Sanığa 8 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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