İzmir'de Yeni Ekspres Ulaşım Hatları Hizmete Giriyor - Son Dakika
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İzmir'de Yeni Ekspres Ulaşım Hatları Hizmete Giriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler ve öğrenci yurtları arasında toplu ulaşımı hızlandırmak için beş yeni ekspres hattı hizmete alıyor. Hatlar 23 Ekim'den itibaren aktif hale gelecek.

21.10.2024 11:50  Güncelleme: 13:51
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü üniversiteler ve öğrenci yurtları arasında daha hızlı ve kolay toplu ulaşımı sağlama hedefiyle beş ekspres hattı hizmete alıyor. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) onayladığı yeni hatlarda hizmet, 23 Ekim Çarşamba gününden itibaren başlayacak.

Yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte İzmir'de toplu ulaşımdan yararlanan üniversite öğrencisi sayısı arttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü; Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Buca ilçelerinde bulunan öğrenci yurtları ile üniversite kampüsleri arasında toplu ulaşımı hızlandırmak ve kolaylaştırmak için beş yeni ekspres hattı hizmete almaya hazırlanıyor.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) onayladığı ve 23 Ekim Çarşamba gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak hatlar şunlar:

207 - Bayraklı KYK Kız Öğrenci Yurdu - Katip Çelebi Üniversitesi Ekspres Hattı

Bayraklı Toplu Konut Alanı'nın 8. Etap bölgesinde bulunan 4 bin kişilik KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencileri, Çiğli Katip Çelebi Üniversitesi Balatçık Yerleşkesi'ne taşıyacak. 24 kilometre uzunluğundaki hat sayesinde öğrenciler üniversite kampüsüne doğrudan ve hızlı erişim sağlayabilecek.

208 - Bornova Metro - Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ekspres Hattı

Ege Üniversitesi (EÜ) Kampüsü'ndeki yurtlarda kalan öğrenciler, Çiğli Anadolu Caddesi üzerinde bulunan EÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bu hatla aktarmasız olarak ulaşabilecek. Otobüsler, Çevre Yolu'nu kullanarak en kısa sürede ulaşım hizmeti verecek.

413 - Ahmet Yesevi Yurdu - DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi Ekspres Hattı

Sekiz kilometre uzunluğunda güzergaha sahip bu hat; Buca'da bulunan KYK Ahmet Yesevi Yurdu (Cumhuriyet Blokları), Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Öğrenci Yurdu ve KYK Ahmet Tatari Yurdu ile DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi arasında erişim sağlayacak.

212 - Bostanlı İskelesi - Bornova Metro Ekspres Hattı

Bostanlı İskelesi ile Bornova Metro Aktarma Merkezi arasında sefer yapacak otobüsler Karşıyaka'dan Ege Üniversitesi Kampüsü'ne gidecek öğrencilere hizmet verecek.

213 - Bostanlı İskele – Tınaztepe Ekspres Hattı

Kuzey Çevre Yolu'nu kullanarak, Buca Tınaztepe ile Bostanlı İskelesi arasında hizmet verecek. Karşıyaka'dan DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi'ne gidecek öğrencilerin ulaşımını kolaylaştıracak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Yeni Ekspres Ulaşım Hatları Hizmete Giriyor - Son Dakika

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