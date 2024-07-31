İzmir'deki Yangın Kontrol Altına Alınamadı - Son Dakika
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İzmir'deki Yangın Kontrol Altına Alınamadı

İzmir\'deki Yangın Kontrol Altına Alınamadı

İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesindeki yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Yangının kontrol altına alınamadığını belirten Vali Elban, enerjisinin bir miktar düşürüldüğünü söyledi. Tahliyelerin yapıldığı bölgede, 455 ev ve iş yerinin boşaltıldığı ve 1630 vatandaşın tahliye edildiği belirtildi. Yangının çıkış nedeninin kaynak makinası olduğu ve bir kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

31.07.2024 19:43
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'YANGIN KONTROL ALTINA ALINMADI ANCAK ENERJİSİ BİR MİKTAR DÜŞÜRÜLDÜ'

İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesi Çeşmealtı mevkisine gelerek yangın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Elban, dün il genelinde 6 yangın olduğunu belirtip, "Bunların en önemlisi Urla'daydı. Urla'mızın güney hattında yangın bu sabah itibarıyla tamamen kontrol alındı ve söndürüldü. Ancak saat 12.43 itibariyle Çeşmealtı mevkii dediğimiz bu bölgede de bir yangınımız başladı ve maalesef dün olduğu gibi bugün de 50-60 kilometreleri bulan ve çok sık da yön değiştiren rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yangın yayıldı. 9 dakika içerisinde orman ekiplerimiz olaya müdahale ettiler. Müdahale süreci başladı. An itibariyle karada toplam 117 iş makinemiz, arazözümüz ve su tankerlerimizle müdahale ediyoruz. Emniyetimize ait 8, jandarmamıza ait 1 TOMA'mızla yangına müdahalede bulunuyor. Özellikle onlar burada çok iş görüyor. Çünkü bu alan hem fabrika, otel, iş yerlerinin olduğu, hem de yaygın bir yerleşim alanının olduğu bir bölge. Dolayısıyla onlar da yangının buralara zarar vermemesi için gayret gösteriyor. Havada ise 5 uçağımız 12 helikopterimizle müdahalemiz devam ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınmadı. Ancak enerjisi bir miktar düşürüldü" dedi.

TAHLİYELER YAPILDI

Çevre güvenliği için tahliyelerin yapıldığına dikkati çeken Vali Elban, "Eğer buralarda yangını tutabilirsek inşallah kısa bir süre içerisinde iyi haber de verebiliriz. Biraz önce söylediğim gibi burada aynı zamanda çok yaygın bir yerleşim var. Çok fazla araziye dağılmış evler ve iş yerleri var. Dolayısıyla 455 ev ve iş yerini tahliye ettik. 1630 vatandaşımız buradan çıkartıldı. Şu an tek sevindirici taraf bir ölü ya da yaralımızın olmaması. Yangının seyrine göre tahliye durumumuz devam edebilir" diye konuştu.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ KAYNAK MAKİNASI

Öte yandan, yangının çıkış sebebine de değinen Vali Elban, "Yangın 12.43 itibariyle bir evde yapılan kaynak çalışmasında otluk alanda çıkıyor. Otluk alanda meydana gelen yangın rüzgarın da etkisiyle hızlıca yayılıyor ve maalesef bu tablo ortaya çıkıyor. Konuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı." Açıklamasında bulundu.

Halil İbrahim KARABIYIK - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki Yangın Kontrol Altına Alınamadı - Son Dakika

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