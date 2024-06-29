İzmir'deki yangınlara müdahale için 11 uçak, 27 helikopter ve 972 personel sevk edildi

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En mutlu günü için gittiği yer sonu oldu

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de devam eden yangınlar için bölgeye 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi ile 972 personelin sevk edildiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X hesabından yaptığı açıklamada İzmir'de devam eden Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen ve Çeşme yangınlarına müdahale için 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi ile 972 personelin bögleye sevk edildiğini bildirdi.