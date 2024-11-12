İzmir Faciasında Yoksulluk Sorunu

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ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, İzmir'de 5 çocuğun yanarak can vermesine ilişkin, " Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanın 2025 yılı bütçesinde 'Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması Programı' için ayrılan bütçe 41 milyar 2 milyon 548 bin lira. 2023 sonu itibarıyla 22 milyon 206 bin 34 olan çocuk sayısı ile hesaplandığında, bütçeden çocukların korunması için ayrılan pay çocuk başına yıllık bin 846 lira, aylık 153 lira 871 kuruş, günlük 5 lira. Günlük 5 lira çocukları korumuyor, bunu anlamanız için daha kaç çocuğun göz göre göre ölmesine izin vereceksiniz? Çocukları ölüme götüren kader değildir, yoksulluktur. Bu yoksulluğun da sebebi 2002'den bu yana ülkemizi yöneten AKP iktidarıdır" açıklamasında bulundu.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, İzmir'de 5 çocuğun yanarak can vermesi üzerine Alie ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a seslenerek, "Günlük 5 TL çocukları korumuyor, bunu anlamanız için daha kaç çocuğun göz göre göre ölmesine izin vereceksiniz" dedi.

Nazlıaka şunları kaydetti:

"İzmir'de yaşanan faciada beş çocuk göz göre göre yaşamını yitirdi. Ailenin ve komşuların anlattıkları yaşanan derin yoksulluğu gözler önüne seriyor. Buradan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a sesleniyorum: Daha geçen hafta 'çocuklarımızı korumak için ne gerekirse yapmakta kararlıyız' demiştiniz. Kararlılığınızı böyle mi gösteriyorsunuz? 2025 yılı bütçesinde Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması Programı için ayrılan bütçe 41 milyar 2 milyon 548 bin lira. 2023 sonu itibarıyla 22 milyon 206 bin 34 olan çocuk sayısı ile hesaplandığında, bütçeden çocukların korunması için ayrılan pay çocuk başına yıllık bin 846 lira, aylık 153 lira 871 kuruş, günlük 5 lira. Günlük 5 lira çocukları korumuyor, bunu anlamanız için daha kaç çocuğun göz göre göre ölmesine izin vereceksiniz?

"Yoksula yardimla övünmeyi bırakın, yoksulluğu bitirin"

AKP iktidarı halkın neden yoksulluğa sürüklendiği ile ilgilenmek yerine sosyal yardımların büyüklüğü ile övünüyor. Yoksulluğun ne kadar derinleştiğini İzmir'deki faciada da görüyoruz, kapı yok. Kapı yerine cam takılıyor. Aile Bakanlığı'nın bütçesine baktığımızda; Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma için bütçeden 219 milyar 723 milyon 130 bin lira ayrıldığını görüyoruz. İktidar, sosyal yardımlar ile yoksulluğun üzerini örtmeye çalışsa da resmi veriler yoksulluğun ulaştığı boyutu açığa çıkarıyor.

Bakanlık itiraf ediyor, insanlar yoksunluk nedeniyle elektrik faturasını ödeyemiyor ve bu sayı her geçen yıl artacak. Türkiye'de 2023 yılında 4 milyon 378 bin 839 olan elektrik tüketim desteğinden yararlanan hane sayısının 2024-2027 döneminde de milyonlarla ifade edileceği belirtiliyor. Bakanlığın 2025, 2026 ve 2027 yıllarında elektrik tüketim desteğinden yararlanacak kişi sayısına yönelik öngörüsü kayıtlara, 4 milyon 100 bin hane olarak geçiyor.

"Ölen çocukların hesabını kim verecek"

Çocukları ölüme götüren kader değildir, yoksulluktur. Bu yoksulluğun da sebebi 2002'den bu yana ülkemizi yöneten AKP iktidarıdır. İktidar politikaları ile yoksulluğu derinleştirirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı da çıkıp yardımlarla övünmektedir. Bu zihniyet değişmediği sürece, bu katliamların sorumluları hesap vermeyecektir. İktidarın sorumluluğu ölenlerin ardından sadece rahmet okumak değil, ölümleri engellemektir. İnsanca yaşam hakkına sahip çıkmaktır. Bu acı tabloda erken seçim kaçınılmaz olmuştur."