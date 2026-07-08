İzmir Havalimanı'nda Bıçaklı Arbede

İzmir Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar gelen yolcu katında, elinde iki bıçak bulunan H.K.yi (45) fark eden polis memurları şüpheliye müdahale etti. Çıkan arbedede 1 komiser ve 3 polis memuru hafif yaralandı. Ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polisler, tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL

Gözaltına alınan H.K. hakkında "kasten yaralama" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından adli işlem başlatılırken şüphelinin uzun süredir ruh sağlığı tedavisi gördüğü ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.