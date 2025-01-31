İzmir'in Geleceği İçin Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'in Geleceği İçin Koordinasyon Toplantısı

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Dikili'de düzenlenen toplantıda İzmir'in sağlıklı şekilde planlanmasının önemine vurgu yaptı. Ekonomik zorluklar ve sosyal yardımlar konularına da dikkat çeken Tugay, kentteki tüm hizmetlerin aksatılmadan sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

31.01.2025 09:59  Güncelleme: 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün ev sahipliğinde yapılan koordinasyon toplantısında, kentin sağlıklı şekilde planlanmasının önemine değindi. Tugay, "Şehrin gelişmesinin sonuna kadar arkasındayız. Ama bunu yaparken asla kente zarar vermeyeceğiz. İzmir kıyıları, doğası, dağları, tarım alanları ile bir bütün. Kentin istismar edilmesini istemiyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, göreve geldikten hemen sonra ilçelerin sorunlarını belirlemek ve hizmetlerin aksamadan yapılmasını sağlamak için başlattığı toplantıları sürdürüyor. Dikili'de ikinci kez koordinasyon toplantısı yapıldı. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün ev sahipliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile ilçe belediyesi yetkililerinin katıldığı toplantıda, gelecek dönemin yol haritası netleşti.

Toplantıda İzmir'de temel belediyecilik hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesini istediğini anlatan Başkan Cemil Tugay, şehirde tüm çalışmaların eksiksiz yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Hedeflerinin İzmir'in tüm sorunlarını çözmenin yanı sıra kentin geleceğini tasarlamak olduğunu belirten Tugay, sosyal yardımlar konusunda da önemli adımlar atmanın gerekliliğine değindi.

"Belediye olarak çözüm üretmeliyiz"

Ağırlaşan ekonomik tabloya dikkat çeken Başkan Cemil Tugay, "İçinde bulunduğumuz dönem oldukça zor. Toplumun belli kesimleri daha da sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Arkadaşlarımız saha çalışması yapıyor. Görüyoruz ki, gittikçe artan yaşlı bir nüfus var. İzmir'de yaklaşık 500 bin engelli bulunuyor. Aileleri ile baktığınızda 2 milyon insan, engellilik konusunda mağduriyet yaşıyor. Türkiye'de sağlık hizmetleri, eğitim hizmetlerinde gerileme var. Eğitim ve sağlık alanında mutlaka destek vermemiz gerekiyor. Bu dönem sosyal yardımları artırdığımız bir dönem olmalı. İnsanların çok ağır sorunlar yaşadığı durumlarda belediye olarak çözüm üretmeliyiz" diye konuştu.

Planlı ve sağlıklı kentleşmenin önemine değindi

İzmir'in ilçeleri ile birlikte planlı ve sağlıklı şekilde gelişmesinin önemine de dikkat çeken Başkan Cemil Tugay, "Şehrimizin planlanması, gelişimi ile ilgili bir vizyon ortaya koymalıyız. Belediyeler olarak bu çalışmaları iş birliği ve koordinasyon içinde yapmalıyız. İzmir büyük ve güçlü bir şehir. İzmir Büyükşehir Belediyesi büyük ve güçlü bir kurum" dedi.

İzmir'in diğer ilçeleri gibi Dikili'nin de önemli değerleri bünyesinde barındırdığını ifade eden Başkan Tugay şöyle devam etti:

"Dikili vitrinde olan bir yer. Bu dönemde mutlaka başarmamız gereken şey yaptığımız çalışmayı tam bir koordinasyon içerisinde sürdürmek. Dikili'nin hiçbir anlamda sorun yaşamaması için gereken önlemleri almak zorundayız. Biz her zaman yanınızdayız."

"Tüm planları gözden geçiriyoruz"

Şehirlerin tarihi ve doğal mirasının korunarak geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Tugay, "Şehrin gelişmesinin sonuna kadar arkasındayız. Ama bunu yaparken asla kente zarar vermeyeceğiz. İzmir kıyıları, doğası, dağları, tarım alanları ile bir bütün. Kentin istismar edilmesini istemiyoruz. Planlama çalışmaları o nedenle önemli. Önemli hedeflerimizden biri de şehrin tamamında tüm planları gözden geçirmek. Bizi, size yardımcı olacak insanlar olarak görün. Çalışmalarımızı iş birliği ile yürütelim ve doğru adımları birlikte atalım" dedi.

"Kar amacıyla konser yapmıyoruz"

İzmir'in marka etkinliklerinin güçlü şekilde devam ettirilmesinin önemini vurgulayan Tugay, şunları söyledi:

"İzmir'i kültür sanat yönüyle güçlü tutmaya devam etmemiz lazım. İzmir, Türkiye'de bu konuda bir numara. Dünyada sanat bu topraklarda başladı. Edebiyat buradan, müzik buradan yayıldı. Bizim genlerimizde bunlar var. Birileri 'konser yapmayın' dedi diye bundan vazgeçecek değiliz. Bizim yaptığımız konserler kar amaçlı konserler değil. Parayı da kimse çarçur etmiyor. Kimse bunun baskısı altında kalmasın. Halkımız bu ücretsiz etkinliklerden memnun. Elimizden geldiğince yapmaya devam edeceğiz."

Çalışmaları anlattı

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz de toplantının Dikili için çok önemli olduğunu vurguladı. Dikili'nin İzmir'in yükselen değerlerinden biri olduğunu belirten Kırgöz, "Burası her geçen gün daha da dikkat çeken bir ilçe oluyor. Dikili'nin ihtiyaç duyduğu hizmetleri hayata geçiriyoruz. Son yıllarda bölge çok fazla göç alıyor. Bundan sonra da alacak. Dikili'yi cazibe merkezi yapıyoruz" diye konuştu.

Başkan Tugay, ilçe ziyareti kapsamında CHP Dikili İlçe Başkanlığı'na da gitti. Tugay, ayrıca babası Yılmaz Gürel'i kaybeden İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Çiler Gürel'e taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Cemil Tugay, Politika, Ekonomi, Güncel, Dikili, Tarım, Çevre, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'in Geleceği İçin Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:48 Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış
10:23 Özlem Zengin’in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti
10:17 İmamoğlu’na büyük destek Adliye koridorları “Hak, hukuk, adalet“ sloganlarıyla inledi İmamoğlu'na büyük destek! Adliye koridorları "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla inledi
09:44 Mansur Yavaş, İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne geldi Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi
09:37 Devrik lider Esad’ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 Fenerbahçe’den sürpriz Eren Elmalı hamlesi Fenerbahçe'den sürpriz Eren Elmalı hamlesi
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıya kimse ayar veremez Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıya kimse ayar veremez
15:24 Midtjylland’ta forma giyen Türk futbolcudan olay sözler: Ailem Fenerbahçe’yi desteklerse bozuşuruz Midtjylland'ta forma giyen Türk futbolcudan olay sözler: Ailem Fenerbahçe'yi desteklerse bozuşuruz
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
15:11 Fransız Alplerinde çığ felaketi: 5 dağcı öldü Fransız Alplerinde çığ felaketi: 5 dağcı öldü
15:09 25 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu 25 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu
15:04 Yabancılar Borsa İstanbul’da dev alımlar gerçekleştiriyor Yabancılar Borsa İstanbul'da dev alımlar gerçekleştiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 11:22:33. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'in Geleceği İçin Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.