İzmir\'in İlk Kadın İtfaiye Şoförü: Ayet Kütükbaş

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın ilk ve tek kadın şoförü Ayet Kütükbaş (24), tonlarca ağırlıktaki itfaiye araçlarıyla yangın ve kurtarma operasyonlarına katılıyor. En zorlu görevlerin üstesinden gelen Kütükbaş, "Ekip arkadaşlarımın canı bana emanet. Olay yerine hem hızlı hem de güvenli bir şekilde ulaşmak zorundayım" dedi. Kütükbaş, kadınların ve kız çocuklarının kendisini direksiyonda gördüğünde duyduğu mutluluğun tüm yorgunluğunu unutturduğunu belirtti.

İzmir itfaiyesinin ilk ve tek kadın şoförü Ayet Kütükbaş, zorlu görevlerin üstesinden başarıyla geliyor. 18 tonluk kurtarma aracından, yaklaşık 35 ton ağırlığındaki arazöze, 42 metre merdiven uzunluğuna sahip itfaiye araçlarına kadar birçok aracı kullanan Kütükbaş, her ihbarda siren sesleriyle birlikte yalnızca yangınlara değil, ön yargılara karşı da mücadele ediyor.

İTFAİYE ARACININ DİREKSİYONUNDAKİ İLK KADIN

3 yıldır itfaiye teşkilatında görev yapan Kütükbaş, itfaiyeci olmak için başvurduğunu ancak şoför olarak görevlendirildiğini söyledi. Göreve başladığı ilk günlerde kadınların bu işi yapamayacağı yönündeki ön yargılarla karşılaştığını ifade eden Ayet Küçükbaş, "İlk ve tek kadın şoför bendim. Yapamayacağımı düşünen çok insan vardı" dedi. Kütükbaş, bugün ise yangına giden ekipleri güvenle olay yerine ulaştırmanın gururunu yaşadığını belirtti.

'ARACA BİNDİĞİMİZDE TÜM SORUMLULUK BANA AİT'

İhbar geldiğinde omuzlarındaki sorumluluğun daha da arttığını belirten Ayet Kütükbaş, direksiyon başında yalnızca bir aracı değil, ekip arkadaşlarının hayatını da taşıdığını söyledi. Mesleğini büyük bir tutkuyla yaptığını ifade eden Kütükbaş, "Araca bindiğimiz anda tüm sorumluluk bana ait oluyor. Ekip arkadaşlarımın canı bana emanet. Olay yerine hem hızlı hem de güvenli bir şekilde ulaşmak zorundayım. Bu nedenle her göreve ilk günkü heyecan ve ciddiyetle çıkıyoruz" diye konuştu.

'KIZ ÇOCUKLARINA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM'

İtfaiye aracının direksiyonunda kendisini gördüklerinde şaşkınlık ve hayranlık yaşayan çocukların yanına gittiğini, onlara aracı tanıttığını söyleyen Kütükbaş, "Kız çocukları benim için çok önemli. Çünkü belli kalıplarla yetiştiriliyorlar. Onlara örnek olmak istiyorum. Onların benden ilham almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kadınların ve kız çocuklarının kendisini direksiyonda gördüğünde duyduğu mutluluğun tüm yorgunluğunu unutturduğunu belirten Kütükbaş, "Onların benimle gurur duyduğunu hissediyorum. Ben de onlarla gurur duyuyorum" dedi.

'DAHA FAZLA KADIN OLMALI'

Göreve başladığında ailesinin ve yakın çevresinin endişe duyduğunu anlatan Kütükbaş, bugün geldiği noktada birçok ön yargının kırıldığını söyledi. "Ben yapabiliyorsam başka kadınlar da yapabilir" diyen Kütükbaş, itfaiye teşkilatında daha fazla kadın şoför görmek istediğini belirterek şunları söyledi:

"Bu üniformayı giyip araca bindiğimiz zaman kadın ya da erkek olmuyoruz. Sadece itfaiyeci oluyoruz. Ben, kadınlar olarak işimize güzel katkılar sunduğumuzu da düşünüyorum. Bir ihbar geldiği an sanki ilk kez araca biniyor ve ilk defa göreve gidiyormuş gibi hissediyoruz. Bu işi gerçekten seven, bu işi yapabileceğini düşünenlerin itfaiye çatısı altında yer alması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca bu iş kolunun meslek olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum."