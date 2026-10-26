İzmir Kız Lisesi 111 yıllık eğitim geleneğini 665 öğrenciyle yaşatıyor

???????Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 14 Ekim 1925 ve 1 Şubat 1931 tarihlerinde iki kez ziyaret ettiği İzmir Kız Lisesi, 111 yıllık köklü geçmişiyle öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Anadolu Ajansının "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, Karataş'taki binasından bugünkü anıtsal taş yerleşkesine uzanan yolculuğuyla İzmir Kız Lisesi ele alındı.

İzmir'de kız çocuklarının rüştiye sonrası eğitimi için adımlar, Birinci Dünya Savaşı yıllarında hız kazandı.

"İnas İdadisi" adıyla 1915'te faaliyetine başlayan eğitim kurumu, Yunan işgali yıllarında zorlu koşullarla karşılaştı. İzmir'in kurtuluşunun ardından 1922-1923 ders yılında "İzmir Kız Sultanisi" adıyla Karataş'taki binada 27 öğrenciyle yeniden eğitime başlayan kurumun ilk müdiresi Şehime Yunus oldu. 1924-1925 ders yılında müfredat birliği sağlanarak "İzmir Kız Lisesi" adını alan okul, 1926-1927 ders yılında yangın alanındaki yeni binasına taşındı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, okulu 14 Ekim 1925 ve 1 Şubat 1931 tarihlerinde iki kez ziyaret etti. Atatürk, ilk ziyaretinde okulun hatıra defterine idarecilerin ve öğretmenlerin ciddi çalışmalarından memnuniyet duyduğunu aktarırken, ikinci ziyaretinde okulda gördüğü intizam ve milli terbiye konusundaki memnuniyetini yazdı.

Taş binadaki köklü miras

Okul, 1936-1937 ders yılında Konak-Karataş hattındaki tarihi binaya geçti. Dönemin İzmir Valisi Rahmi Bey'in girişimleriyle 1917 yılında İttihat ve Terakki Mektebi olarak inşasına başlanan ve 6 bine yakın askerin çalıştığı yapı, Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan anıtsal girişi, mermer sütunları ve 320 kişilik amfitiyatrosuyla kentin dikkati çeken eğitim yapıları arasına girdi.

1941-1950 yıllarında okul müdiresi olarak görev yapan Vedide Baha Pars döneminde öğrenci başarısı, rehberlik, sanat ve spor etkinlikleri kurumsal hale geldi. Öğrenciler bu yıllarda astronomi gözlemleriyle gezegenleri inceledi, izcilik ve spor takımlarıyla ulusal etkinliklere katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve dönemin Maarif Vekili Hasan Ali Yücel tarafından da ziyaret edilen İzmir Kız Lisesinde Türk müziğinin başarılı isimlerinden Sezen Aksu, oyuncu ve yazar Pakize Suda ile Prof. Dr. Nermin Abadan Unat gibi tanınmış isimler de eğitim gördü.

1985 yılında ana binada çıkan yangın sonrası üst katı tahrip olan yapı, yürütülen onarımın ardından 1990-1991 öğretim yılında yeniden tam kapasiteyle hizmete girdi.

2000-2001 öğretim yılında Anadolu lisesi statüsüne kavuşan ve karma eğitime başlayan okul, geleneksel kimliğini korumak amacıyla "Kız Lisesi" adını yaşatmaya devam etti.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2018 yılında Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumu statüsüne alınan lise, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre öğrenci kabul ediyor. Almanca ve İngilizce şubelerinde eğitim verilen kurum, Almanya merkezli "Okullar: Geleceğin Ortakları" projesinin paydaşları arasında yer alıyor.

"Öğrenciler yüzde 1 ve yüzde 2'lik dilimden kabul ediliyor"

İzmir Kız Lisesi Müdürü Fehmi Yılmaz, AA muhabirine, okulun kentin ve ülkenin en köklü eğitim kurumları arasında yer aldığını söyledi.

Okulun 1915 yılından bu yana savaş ve işgal dönemlerindeki kesintilere rağmen köklü yapısını koruduğunu belirten Yılmaz, "İzmir Kız Lisesi, geçmişten aldığı köklü geleneği bugüne taşımış ve bunu nice yıllara ulaştıracak eğitim kültürüne sahiptir." dedi.

Lisenin mimari yapısıyla öne çıktığını dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihi bina kesme taştan inşa edilen, Türkiye'de ender görülen eğitim kurumlarından biridir. Okulumuz daha sonraki yıllarda karma eğitime geçti. Şu anda erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısını aşmış durumdadır. Okulda 345 erkek, 320 kız olmak üzere 665 öğrencimiz eğitim görüyor. Görev yapan öğretmen sayımız ise 60'tır. Kurumumuz aynı zamanda ilk kız yatılı okullarından biridir ve bu gelenek sürmektedir. Pansiyonumuzda 87 kız öğrencimiz barınıyor, iaşeleri ve tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanıyor."

Yılmaz, okulun akademik başarısına değinerek, "Okulumuz İzmir'de yüzde 1 ve yüzde 2'lik dilimden öğrenci alan nitelikli bir proje okuludur. Her yıl 30-40 öğrencimizi tıp, 100'ün üzerinde öğrencimizi mühendislik fakültelerine ve farklı bölümlere gönderiyoruz. Temel amacımız, bu köklü mirasa sahip kurumu milli bilinci yüksek, çağdaş, çağıyla barışık ve topluma faydalı bireyler yetiştiren bir çizgide yaşatmaktır." ifadelerini kullandı.