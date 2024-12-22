İzmir Mahalle Tiyatroları Buluşması, Kahkahalarla Sona Erdi - Son Dakika
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İzmir Mahalle Tiyatroları Buluşması, Kahkahalarla Sona Erdi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Mahalle Tiyatroları Buluşması, Bornova Mahalle Tiyatrosu'nun 'İstibdat Kumpanyası' oyunu ile tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sanat projelerine devam edeceklerini vurguladı.

22.12.2024 11:01  Güncelleme: 11:14
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 19 - 21 Aralık günleri arasında Kültürpark'ta sanatseverlerle buluşturduğu 6. Mahalle Tiyatroları Buluşması, Bornova Mahalle Tiyatrosu'nun "İstibdat Kumpanyası" oyunuyla perde kapattı. İzleyenleri kahkahaya boğan oyunun ardından tiyatrocuları tebrik eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yeni sanat projelerini kazandırmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncı kez düzenlenen Mahalle Tiyatroları Buluşması, sanat dolu geçen 3 günlük programın ardından Bornova Mahalle Tiyatroları'nın "İstibdat Kumpanyası" adlı oyunuyla perde kapattı. Kültürpark İzmir Sanat'ta sahnelenen oyuna İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay katılırken, tiyatro severler salonu tamamen doldurdu. Bornova Mahalle Tiyatrosu'nun oyuncuları sahnedeki performanslarıyla izleyenleri kahkahaya boğdu. İki perdelik oyunun ardından Bornova Mahalle Tiyatrosu'nun oyuncuları ayakta alkışlandı.

Tugay: "İzmir'de böyle güzel projelerin devamı için çalışacağız"

Oyunun ardından sahneye davet edilen Başkan Cemil Tugay, "Biz gerçekten çok etkilendik, çok mutlu olduk. İnanılmaz keyif aldık. Çok güzel bir gece geçirdik. Semih hocamız başta olmak üzere bu oyuna emek veren herkese teşekkür ediyorum. Biz bu gece seyirci olarak buradaydık. İzmir'de bu ve benzeri güzel projelerin devamı için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Çelenk: "İlk kez bir başkanı burada görüyoruz"

Mahalle Tiyatroları Buluşması Projesi'nin koordinatörü Prof. Dr. Semih Çelenk ise, "Bugün altıncı yılımızda bir özelliği var bu akşamın. İlk defa bir belediye başkanımızı burada görüyoruz. Umarız ki çeperde bu türden kültür sanat odakları çoğalacaktır. Çeperin sadece bir güvenlik sorunu olmadığını aynı zamanda şehre dahil olduğunu ve şehrin eşit bileşeni olduğunu bu tür projelerle göstereceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne katkıları için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Mahalle Tiyatroları sahnede devleşti

19-21 Aralık günleri arasında düzenlenen Mahalle Tiyatroları Buluşması 3 gün boyunca İzmirlilere sanat dolu günler yaşattı. Karabağlar Mahalle Tiyatrosu "Sevgili Doktor" adlı oyunu 19 Aralık'ta, Konak Mahalle Tiyatrosu "Çömlek" adlı oyunu 20 Aralık'ta ve Bornova Mahalle Tiyatrosu "İstibdat Kumpanyası" adlı oyunu 21 Aralık'ta sahneledi. Bir sene boyunca aldığı eğitimlerin sonunda oyunlarını İzmirliler ile buluşturan Mahalle Tiyatroları, seyircilerden tam not aldı. Mahalle sakinleri arasındaki iletişimi güçlendirmeyi ve ortak bir amaçla kolektif hareket etmeyi hedefleyen projenin koordinatörlüğünü Prof. Dr. Semih Çelenk üstlendi.

İzmir Mahalle Tiyatroları Buluşması, Kahkahalarla Sona Erdi
Kaynak: ANKA

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