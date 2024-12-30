İzmir-Manisa Karayolunda Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir-Manisa Karayolunda Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

İzmir-Manisa Karayolunda Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

İzmir ile Manisa arasında yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 3 otomobil ve 1 servis aracındaki vatandaşlar, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 4 saat mahsur kalan ailelere erzak yardımı yapıldı.

30.12.2024 00:47  Güncelleme: 00:50
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İZMİR ile Manisa arasındaki karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 3 otomobil ve 1 servis aracında bulunan vatandaşlar, Manisa Büyükşehir ve Turgutlu Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, bu akşam saatlerinde İzmir'in Ödemiş ilçesi Horzum Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ödemiş ilçesinden Manisa'nın Turgutlu ilçesine giden 3 otomobil ve 1 servis aracı, bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Mahsur kalanların durumu ekiplere bildirmesi üzerine, olay yerine Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu ailelere erzak ve kumanya yardımında bulunduktan sonra yol açma çalışmalarına başladı. Çalışmalar sırasında kara saplanan araçlar, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 4 saat mahsur kalan vatandaşlar kar küreme çalışmasının ardından yola devam etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörü Tekin Çakmak, yaptığı açıklamada, "İzmir'e bağlı Horzum Mahallesi ve Manisa'ya bağlı Baktırlı Mahallesi arasında mahsur kalanlar olduğu bilgisini almamız üzerine ekiplerimizi bölgeye yönlendirdik. Yaklaşık 4 saat boyunca mahsur kalan vatandaşlarımıza kumanya desteğinde bulunduk. Yol açma çalışmalarının ardından vatandaşlarımız, sağlıklı şekilde tekrar yola çıktılar." dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir-Manisa Karayolunda Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Omer Akin:
    Ege bölgesinde izmir manisa arasında mahsur kalmak???? kar yagisi sebebiyle gecmis olsun.mucadele edıp yardımcı olamlardanda allah razı olsun. . 0 0 Yanıtla
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