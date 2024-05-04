İzmir Sanat ve Antika Fuarı Sanatseverlerden Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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İzmir Sanat ve Antika Fuarı Sanatseverlerden Büyük İlgi Gördü

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İzmir'de düzenlenen İzmir Sanat ve Antika Fuarı, bin 500 sanatçının katılımıyla büyük ilgi gördü. Fuarda 5 bin sanat eseri sergileniyor ve 5 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

04.05.2024 13:10  Güncelleme: 13:36
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(İZMİR)- İzmir'de bu yıl ilk kez düzenlenen İzmir Sanat ve Antika Fuarı, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Bin 500 sanatçının katıldığı ve 5 bin sanat eserinin yer aldığı fuar, 5 Mayıs'a kadar devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Demos Fuarcılık tarafından Fuar İzmir'de düzenlenen İzmir Sanat ve Antika Fuarı, İzmirli sanatseverlerden büyük ilgi görüyor. İstanbul ve Bodrum'dan sonra Fuar İzmir A Holü'nde kapılarını açan fuarda, resim, heykel, rölyef, cam sanatı gibi çok sayıda eser ve birbirinden değerli antika eserler sergileniyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin de yer aldığı 15 bin metrekarelik alanda kurulan fuarda; 70 galeri, bin 500 sanatçı, 5 bin sanat eseri, 20 antikacının binlerce resim ve objesi İzmirliler ile buluşuyor. Klasik, modern ve çağdaş sanat eserlerinin yer aldığı İzmir Sanat ve Antika Fuarı, 5 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

"İZMİR HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Bu yıl ilk kez düzenlenmesine rağmen fuarla ilgili çok güzel tepkiler aldıklarını dile getiren Demos Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Aslan, "Satılan eserler evleri şenlendirecek. Değeri milyonları bulan eserlerin yanısıra 5 bin – 10 bin lira arasında olan eserler de var. Önümüzdeki sene fuarımız daha da büyüyecektir. Yurt dışından yabancı sanatçılar, galeriler fuarımızı gezdi. Önümüzdeki yıl fuarda yer alacaklardır. Bu ilgiden dolayı İzmir halkına teşekkür ediyoruz" dedi.

"BÖYLE BİR FUARA İHTİYAÇ VARDI"

Fuar katılımcıları arasında yer alan oyuncu, ressam Gafur Uzuner, "İzmir'de böyle bir fuarın yapılacağını söylediklerinde özellikle içinde yer almak istedim. Buna ihtiyaç olduğunu biliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, iyi de bir fuar oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay geldi. İlgi de gösteriyorlar. İyi sanatçılar, galeriler var. Zamanla daha da iyi olacak. İzmirlilere hayırlı olsun, bu fuarın kıymeti bilinsin" diye konuştu.

"İLGİ MUTLULUK VERİCİ"

"Gölgeler Koleksiyonu" isimli eserleri ile fuara katılan ressam Güneş Çağlarcan, "Pandemi döneminde kayıplar vardı, o dönem hissettiklerimi anlattım. Bu benim 15'inci sergim oldu. Acılar ilham oldu, sanata dönüştürdüm. Başkanımız Cemil Tugay ile fuarda çok keyifli bir sohbetimiz oldu. Başkanımıza da o duygunun geçtiğini hissettim. Fuarı çok beğendim. Sanatseverler yoğun bir ilgiyle fuarı geziyor. İlk günden bu yana ciddi bir ilgi görüyoruz, bu mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

"İZMİR HALKINI ÇOK SEVDİK"

Galeri İdil'in sahibi İdil Yılmaz ise "Heyecanla geldik. Şahane bir fuar olmuş. Her şey şahane, gelecek seneyi iple çekiyorum. İzmirlilerin sanata karşı ilgisi beklediğimden de yoğun oldu. Misafirperverlikleri çok tatlı, sanata olan ilgileri de çok yoğun. İzmir halkını çok sevdik, umarım bizi hiçbir zaman yalnız bırakmazlar" dedi.

İzmir Sanat ve Antika Fuarı, 1 Mayıs'ta kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da fuarı ziyaret etti.

İzmir Sanat ve Antika Fuarı Sanatseverlerden Büyük İlgi Gördü
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Sanat ve Antika Fuarı Sanatseverlerden Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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