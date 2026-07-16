İzmir Sanayinin Lider Şehri - Son Dakika
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İzmir Sanayinin Lider Şehri

16.07.2026 21:45
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Hisarcıklıoğlu, İzmir'in sanayi potansiyelini vurguladı ve yeni EBSO binasını tanıttı.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'de üretilen 4 bin sanayi ürünün 373'ünde İzmir birinci, ayrıca 4 bin sanayi ürünün 2 bin 300'ü de İzmir'de üretilmektedir. İzmir üreten bir şehir, sanayide lider bir şehirdir" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) binası açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışa İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, TOBB Başkan Yardımcısı ve EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, milletvekilleri, oda ve STK temsilcileri ile iş insanları katıldı.

'TÜRKİYE'DEKİ SANAYİ KURULUŞLARININ YAKLAŞIK YÜZDE 10'U İZMİR'DE'

Açılışta konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Türkiye'deki sanayi kuruluşlarının yaklaşık yüzde 10'u İzmir'de. Dolayısıyla bu kadar büyük sanayi potansiyeli, bu kadar çok fazla sanayicisi olan bir şehre ve onlara en çağdaş, en hızlı hizmeti vermesi gereken bir kurumu elbette ki çok çağdaş bir hizmet binasına ve o fedakarca çalışan üyelerine de çok kıymetli ve iyi hizmet verecek, iyi bir hizmet alanına da ihtiyaç var. Dolayısıyla bu bina inşallah uzun yıllar bu ihtiyacı giderecek" dedi.

'ÜLKENİN KALKINMASI SANAYİNİN GELİŞMESİYLE MÜMKÜN'

Ülkenin kalkınmasının sanayinin gelişmesiyle mümkün olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Türkiye'ye örnek olacak sanayileşmenin gerçekleştiği şehrimizde hepimizin gurur duyduğu bir şeydir; EBSO gibi bir kuruluşa sahip olmak. Yerel yöneticilerin sorumluluğu, sanayicilerimizin yaşadığı ve yaşayacağı sıkıntılarda onları yalnız bırakmamaktır. Çünkü biliyoruz ki bir şehir sanayisiyle ancak gerçekten güçlü olur ve bir ülke ancak güçlü şehirleriyle büyük ve güçlü bir ülke olur. İzmir'in sanayileşme yolculuğuna yön veren; üretimi, yatırımı ve ihracatı büyüten en önemli kurumlarımızdan birisi EBSO" dedi.

'TÜRKİYE'NİN İLK TOBB'A BAĞLI SANAYİ ODASI; EBSO'

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "EBSO'nun modern bir hizmet binasını, merkezini şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni hizmet binası bir vizyon işidir. Bu, üyesine en iyi şekilde, en kaliteli hizmeti vermeyi ve şehrini zenginleştirmeyi amaç edinen çağdaş bir yönetim anlayışının eseridir. Şehrin geleceğine de yatırımdır" diye konuştu.

Uluslararası akredite kuruluşunun, EBSO'nun vermiş olduğu hizmete 5 yıldız verdiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Bunu Dünya Odalar Federasyonu Başkanı olarak, 150 ülkenin başkanı olarak söylüyorum. EBSO'nun üyemize vermiş olduğu hizmetin kalitesi ve standardı; Paris, Berlin, Londra'daki odalarla eş değer, onları da geçmiş durumda. Sadece EBSO değil, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası da aynı şekilde" diye konuştu.

İzmir'in tarih boyunca bu coğrafyanın üretim ve ticaret merkezi olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, "Anadolu coğrafyasını dünyaya açan şehir hep İzmir olmuştur. Türkiye'nin aydınlık yüzü olan İzmir'de, ülkemizin en köklü sanayi kuruluşu olan EBSO'nun kurulması da tesadüf değil. Türkiye'nin TOBB'a bağlı ilk sanayi odası; EBSO. Sanayinin Anadolu'ya buradan ortaya çıktığının en somut göstergesi" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de üretilen 4 bin sanayi ürünün 373'ünde İzmir birinci, ayrıca 4 bin sanayi ürünün 2 bin 300'ü de İzmir'de üretilmektedir. İzmir üreten bir şehir, sanayide lider bir şehirdir. Dolayısıyla İzmir'in yüzü gülüyorsa bizim de yüzümüz gülüyor."

'HER İKİ BİNAMIZ DA PEK ÇOK BAŞARILARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK'

TOBB Başkan Yardımcısı ve EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO Yönetim Kurulu olarak; her zaman kurum kültürünü esas tuttuklarını ve ortak aklı temel aldıklarını söyleyerek, "Çalışmalarımızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde ilerlemeyi, cumhuriyetimizin değerlerine bağlı kalmayı, salt sanayinin konularını değil, toplumsal konuları da ele almayı sorumluluğumuz kabul ettik. 'Üretim yoksa kalkınmak hayaldir' mottomuz etrafında birleştik, çalıştık ve beraberinde kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olan toplumun huzuru, güvenliği, eğitimi ve refahını da öncelik gördük, gözettik. Kurumsal olarak ise odamızı hem yerelde hem ulusalda aldığımız kalite ödülleri ile taçlandırdık. İnanıyorum ki, bizlerden sonraki yöneticiler de, nice başarılı çalışmalara ilerleyen süreçte imza atacaklar. Her iki binamız da tarihimizi yansıtacak, pek çok başarılara ev sahipliği yapacak. EBSO'nun köklerinin geleceğe uzanmasına aracılık edecek" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından plaket takdimi yapıldı, bina önünde kurdele kesim töreni gerçekleştirildi.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR, Kamera: Can HAZAR/İZMİR,

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Sanayinin Lider Şehri - Son Dakika

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