İzmir Şehir Tiyatroları, Direklerarası Seyirci Ödülleri\'nde İki Ödül Kazandı

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(İZMİR)- Türkiye'nin seyirciler tarafından verilen tek ödülü niteliğindeki Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) iki ödüle layık görüldü. İzmir Şehir Tiyatroları sanatçısı Sonay Eren, Bahar Noktası oyunundaki rolüyle "Yardımcı Erkek Oyuncu" dalında ödüle değer görüldü. "Ensemble" kategorisinin kazananı da Helikopter oyunuyla İzBBŞT oldu.

"Marifet İltifata Tabidir" mottosu ile yola çıkan ve Türkiye'nin ilk ve tek "seyirci örgütlenmesi" Direklerarası Seyirci Ödülleri'nin İzmir ayağında İzmir Şehir Tiyatroları ödüllendirildi. Halk jürisinin değerlendirmesi sonucunda İZBBŞT sanatçıları iki farklı dalda ödül kazandı. İzmir'de 14 kategoride ödül dağıtılan organizasyonda, İzmir Şehir Tiyatroları sanatçısı Sonay Eren, "Yardımcı Erkek Oyuncu" dalında Bahar Noktası oyunundaki rolüyle ödüle değer görüldü. Ayrıca Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde "Ensemble" kategorisinin kazananı Helikopter oyunuyla İzBBŞT oldu.

Ödüller 19 Kasım'da Eskişehir Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki törenle sahiplerini bulacak.