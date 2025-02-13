İzmir Valisi Elban: Santorini Adası'ndan Gelecek Tehlikeler İlimizi Etkilemeyecek

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(İZMİR)- İzmir Valisi Süleyman Elban, "Ege Denizi Santorini Adası ve Civarındaki Sismik Aktiviteye Yönelik Olası Risk Değerlendirmesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı"nın ardından "Santorini Adası civarında oluşacak bir deprem, tsunami ve volkanik patlama kaynaklı ilimizin etkilenme ihtimalinin çok az olduğu ya da olmadığı yapılan tüm modelleme sonucunda ortaya çıkmış durumda. Ancak unutmamamız gereken bir şey var ilimizin kendisine ait deprem riski ayrıca mevcut. Biz onu da düşünerek her türlü tedbirimizi alıyoruz" açıklamasını yaptı.

Ege Denizi Santorini Adası ve Civarındaki Sismik Aktiviteye Yönelik Olası Risk Değerlendirmesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı, İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, şunları söyledi:

"28 Ocak tarihinden bu yana Ege'de Santorini adası civarında özellikle adanın Kuzeydoğu bölümünde yoğunlaşmış bir şekilde yaklaşık 15 günden bu yana bir deprem fırtınası devam etmekte. Bu devam eden fırtınalarda birin üzerinde 5,2'yi geçmemek üzere bugün itibarıyla 2 bin 200'e yakın deprem kaydedildi. Bu depremlerin Ege Denizi'nde ve kıyılarımızda oluşabilecek bir etkisi ya da vatandaşımızı etkilemesi konusunda herhangi yapılacak bir şey var mı noktasında bir değerlendirme toplantısı yaptık. Yapılan değerlendirme toplantısında Santorini civarında oluşacak bir depremin, volkanik patlamanın ya da oluşacak bir tsunaminin ülkemiz kıyılarına özelde ilimize, İzmir kıyılarına etkileri değerlendirildi. Bu etkilerden sonra olaşacak duruma göre alınacak tedbirleri değerlendirdik. Zaten 28 Ocak'tan bu yana ilimizde de Valiliğimiz başkanlığında ve koordinasyonunda AFAD Koordinasyon Merkezimizde koordinasyona dair olan tüm kurumlarımız belediyelerimiz, kurumlarımız ve STK'lerimizle değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Ancak bugün Ankara'dan gelen bilim heyeti ve kurumlarımızın da ortak değerlendirmesiyle burada yeniden yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler gözden geçirilmiş oldu.

"İlimizi etkilenme ihtimali çok az"

Deprem hareketliliğinin başladığı günden bu yana AFAD ilimize mobil ikaz ve alarm sistemi gönderdi ve Seferihisar'a kuruldu. İlimizdeki afet yönetim merkezlerinin 30 ilçenin tamamına yaygınlaştırmaya başladık. İlk günden itibaren AFAD diğer ilerimizden 71 takviye ekip görevlendirdi. Bunun 5 tanesi Seferihisar'da görev yapıyor. Diğeri de il merkezinde herhangi olası sıkıntıda görev almak için arkadaşlarımız burada bekliyor. Yapılan değerlendirmede bilim insanlarımızın ve uzman ekiplerimizin, kurumlarımızın yapmış olduğu değerlendirmede Santorini Adası civarında oluşacak depremin doğrudan ilimizde olumsuz sonuçlar yaratacak bir etkisi olmayacağı sonucuna varılıyor yapılan tüm modellemelerde. Yine orada oluşacak bir tsunaminin gerek Ege'deki ada sayısının fazlalığı gerek 260-300 kilometre mesafe uzaklığında olduğu için ilimize 50-60 santim maksimum bir dalga yüksekliğinin gelebileceği bunun da ilimiz kıyılarında hemen hemen hiç hissedilmeyeceği sonucu çıktı tüm modellemelerde. Ayrıca bir volkan patlaması sonucunda oluşacak maksimum kül oluşumunda da ilimizde sıkıntıya yol açacak kül taşımının olması da beklenmemektedir. Dolayısıyla Santorini Adası civarında oluşacak bir deprem, tsunami ve volkanik patlama kaynaklı ilimizin etkilenme ihtimalinin çok az olduğu ya da olmadığı yapılan tüm modelleme sonucunda ortaya çıkmış durumda. Ancak unutmamamız gereken bir şey var ilimizin kendisine ait deprem riski ayrıca mevcut. Biz onu da düşünerek her türlü tedbirimizi alıyoruz. Ancak bilim insanlarımız ve uzman kurumlarımızın değerlendirmesinde Santorini kaynaklı çok ciddi endişeye insanımızı sevk edecek bir sıkıntının olmadığını görmüş olduk.

28 Ocak'tan bu yana olduğu gibi hem biz ilimizde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki benim başkanlığımdaki tüm kurum, kuruluş, belediyelerimizle hem de Ankara'da AFAD Başkanlığımız, MTA, MTA'daki bilim kurulu üyelerimiz, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, Boğaziçi Kandilli Rasathanesi ve çok kıymetli hocalarımızın yürütmüş olduğu çalışmalarla sürekli istişare halindeyiz. Konuyu sürekli karşılıklı değerlendiriyoruz. Şu an için endişeye mahal verici bir durumun olmadığını belirtmek istiyorum."