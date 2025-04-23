İzmir ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

İzmir, Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Yahşi, Türk milletinin, gençlerin rehberliğinde insanlık tarihine iz bırakan işlere imza atacağını söyledi.

Türk milletinin çocuklarının güneş gibi doğacak neslin mimarları olacağını ifade eden Yahşi, şöyle konuştu:

"Çocukların şen kahkahalarının çınlamadığı bir dünya yarımdır ve eksiktir. Bugün Gazze'den Doğu Türkistan'a ve Afrika'ya zulmün gölgesinde kalan her çocuk dünyanın vicdan yarasıdır. Hangi coğrafyada bir çocuk mazlumsa yüreğimiz oralıdır. Onların çıkaramadığı ses olmak, sesimizi yükseltmek insanlık ödevidir. Bu kutlu bayram, tüm çocukların neşeyle güldüğü, hayaller kurabildiği, adil bir dünya umudumuzu tazelesin. Uğruna en ağır bedeller ödendiği vatan toprağımızın her karışında, kahraman ecdadımızın hayalleri, rüyası, duası var. Sizler tarihi şanlı zaferlerle, fetihlerle dolu büyük bir milletin evlatlarısınız."

Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kutlama mesajı okudu.

Tören, öğrencilerin dans ve halk oyunları gösterisi ile şiir dinletesiyle son buldu.

Vali Elban makamını ilkokul öğrencisine devretti

İzmir Valisi Süleyman Elban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak Sığacık İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Aziz Asaf Bayraktar'a devretti.

Valinin görev ve sorumluluklarını anlatan Elban, Bayraktar'dan taleplerini dinledi.

Bayraktar ise matematik dersi ile ödevlerin kaldırılmasını ayrıca ilçedeki bozuk yolların düzeltilmesini istedi.

Yolların yapılması için ilçe belediyesine talimat vereceklerini dile getiren Vali Elban, diğer isteklere ilişkin şu cevabı verdi:

"Sınıfa girdiği andan itibaren tüm yetki öğretmenlerimizde. Dolayısıyla bizim devlet geleneğimizde ve kodlarımızda bu var. Öğretmene karşı valinin bu anlamda kullanacağı bir yetkisi yok, üzgünüm. Eğer ben bir yetki kullanacak olursam matematik derslerini en az 2-3 kat daha artırmayı düşünüyorum."

???????- Denizli

Denizli'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikler kapsamında Namık Kemal Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Nermin Ecrin Çoban, Vali Ömer Faruk Coşkun'un makamına oturdu.

Daha sonra Ziya Tıkıroğlu Sanat Merkezi'nde devam eden kutlama programında ise öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Öğrencilerin TBMM'nin açılışını canlandırdığı törende İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, bir konuşma yaptı.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve diğer ilgililer katıldı.

Aydın

Aydın'daki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Daha sonra öğrenciler Hükümet Konağı'ndan Atatürk Spor Salonu'na kadar ellerinde bayraklarla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Program, spor salonunda düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Manisa

Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Uğurelli konuşma yaptı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu öğrencileri, şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sundu.

Törene Vali Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Uşak

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen programda, Uşak Valisi Naci Aktaş ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım alandaki öğrencilerin bayramını kutladı.

Günün anlamına ilişkin konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, dünya çocuklarının bayramını kutladı.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu ve çeşitli gösteriler yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kent genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

İstiklal Marşı'nın tamamını okuyan Avukat Nurettin-Meliha Akarsu İlkokulu öğrencisi Nazife Naz Önal, elindeki Türk bayrağını Vali Aktaş'a takdim etti.

Programa, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.