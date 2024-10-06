İzmir ve Düzce\'ye Sağanak Yağış Uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün İzmir ile Düzce'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Kırklareli çevrelerinde ise yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın kuzey ve batısı ile İzmir'in kuzey kesimleri ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 1-3 derece azalacağını, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

MGM, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yaptı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 29, en düşük 12; İstanbul'da en yüksek 26, en düşük 19; İzmir'de en yüksek 30, en düşük 19 derece olacak.