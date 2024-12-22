İzmir Vizyon 2074 Paneli: Kent İçin Müşterek Veri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Vizyon 2074 Paneli: Kent İçin Müşterek Veri

İzmir Vizyon 2074 Paneli: Kent İçin Müşterek Veri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Nasıl Bir İzmir' panel serisinin dördüncü oturumunu 'Kent İçin Müşterek Veri' başlığıyla düzenledi. Panelde deprem sonrası şehir planlaması ve veri kullanımı önemli konular arasında yer aldı.

22.12.2024 11:13  Güncelleme: 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından şehrin uzun vadeli vizyonunu ve stratejilerini şekillendirmek üzere hazırlanan İzmir Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi çalışmaları kapsamındaki "Nasıl Bir İzmir" serisinin dördüncü paneli, "Kent İçin Müşterek Veri" başlığı ile gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından şehrin uzun vadeli vizyonunu ve stratejilerini şekillendirmek üzere hazırlanan İzmir Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi için "Nasıl Bir İzmir" panel serisi devam ediyor. Toplam 8 panel ve 8 atölye çalışmasından oluşan ve Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu moderatörlüğünde düzenlenen "Nasıl Bir İzmir" serisinin dördüncü paneli İzQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleşti. "Kent İçin Müşterek Veri" başlıklı panelin ilk konuşmacısı olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tuğçe Tezer, depremde yüzde 85'i yıkılan ya da hasar gören Hatay örneği üzerinden bir sunum gerçekleştirdi. 6 Şubat 2023 depremlerini şehir planlama perspektifinden değerlendiren Tezer, Türkiye'de deprem öncesinde 450 bin olan müteahhit sayısının depremin ardından gelen süreçte 646 bine yükseldiğine, bütün Avrupa'da ise sadece 25 bin müteahhit bulunduğuna dikkat çekti. Hatay'da deprem sonucunda meydana gelen hasara ilişkin verileri de paylaşan Tezer, kentte yıkımı artıran temel sebepleri kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği, plansız ve parçalı yapılaşma, gerekli önlemler alınmaksızın zayıf zemine yapılan inşaatlar ve yapı denetimi eksikliği şeklinde sıraladı.

Erensü, müşterek kavramı üzerinde durdu

Tezer'in ardından söz alan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Erensü ise konuşmasında 'müşterekler' kavramı üzerinde durdu. Doğal müştereklerin kaybının, çitlenmesinin, kirlenmesinin ve bozulmasının önünde durulamadığını ifade eden Erensü, "Kamu malı veya özel mülkiyet de, örneğin bir sinema ya da pastane de müşterek olabiliyor. Müşterek olma hali, kent belleği ve müştereken kullanım durumuna göre değişiyor. Ancak müştereken kullanılmıyorsa, kamu malı olsa da müşterek olmayabilir" şeklinde konuştu. Aşağıdan yukarı doğru oluşan kent hareketlerinin merkezinde müşterekleşme pratiklerinin olduğunu belirten Erensü, müşterek verinin halk sağlığı, iklime uyum gibi başlıklarda büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Veri görünür ancak kullanılmıyor"

Panelin son konuşmacısı İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Saka, şehir planlama süreçlerinde yapay zeka kullanımının önemine değindi. Verinin görünür olmasına karşın kullanılmadığı hallerde bir değerinin olmadığını ifade eden Saka, afet süreçlerinde bu verilerin kullanımının büyük önem taşıdığını söyledi. Saka, veriye dayalı kentsel planlama uygulamalarının gerekliliğine işaret ederken eldeki verilerin trafik yönetimi, akıllı otopark, toplu taşıma optimizasyonu, çevresel izleme, enerji yönetimi gibi alanlarda kullanıldığı örnekler üzerinde durdu. Panel, konuşmaların ardından soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Panel serisi devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Planlama Ajansı tarafından kurgulanan "Nasıl Bir İzmir" çalışması, iki haftada bir tüm İzmirlilerin katılımına açık olarak gerçekleşecek paneller ve bunları takip eden atölye çalışmaları ile devam edecek. Çalışmanın, Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi'ne önemli çıktılar sağlaması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Eğitim, Deprem, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Vizyon 2074 Paneli: Kent İçin Müşterek Veri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:49 4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı 4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
11:38 Bakan Güler: PKKYPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi önceliğimizdir Bakan Güler: PKK/YPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi önceliğimizdir
11:27 Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak
10:27 Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
01:17 ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
10:12 Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
09:46 Acun’dan kronometreli maç takibi Acun'dan kronometreli maç takibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 13:32:39. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Vizyon 2074 Paneli: Kent İçin Müşterek Veri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.