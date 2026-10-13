Kemalpaşa'da aynı firmadan yemek alan iş yerlerinde 80 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kemalpaşa'da aynı firmadan yemek alan iş yerlerinde 80 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Kemalpaşa\'da aynı firmadan yemek alan iş yerlerinde 80 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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İzmir Kemalpaşa'da bir yemek firmasının dağıttığı yemeklerin ardından mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 80 işçi, Kemalpaşa, Turgutlu, Manisa ve Bornova'daki hastanelere başvurdu. Sağlık durumları iyi olan işçilerin rahatsızlığının yemekten kaynaklanıp kaynaklanmadığı, işletmeden alınan numunelerin laboratuvar analiziyle belli olacak.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, bir yemek firmasının farklı iş yerlerine dağıttığı yemekleri tüketen 80 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, işletmeden gıda numuneleri alındı.

İlçede faaliyet gösteren bir yemek firmasının hazırlayarak çeşitli işletmelere dağıttığı yemekleri tüketen işçiler, iddiaya göre, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlandı. Aynı firmadan yemek hizmeti alan farklı işletmelerde benzer şikayetlerin ortaya çıkması üzerine, çok sayıda işçi hastanelere başvurdu.

İŞÇİLER 5 AYRI HASTANEYE BAŞVURDU

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuran işçi sayısının 80 olduğu belirtildi. Rahatsızlanan işçiler; Kemalpaşa Devlet Hastanesi, Turgutlu Devlet Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

YEMEKLERİN HAZIRLANDIĞI İŞLETMEDEN NUMUNE ALINDI

Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine, yemeklerin hazırlandığı işletmeden gıda numuneleri alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Numuneler üzerinde yapılacak analizlerle, işçilerin yaşadığı rahatsızlıkların tüketilen yemeklerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kemalpaşa'da aynı firmadan yemek alan iş yerlerinde 80 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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