İzmirli sporculardan Boccia Türkiye Şampiyonası\'nda 8 madalya

09.04.2026 11:00
İZMİR'in Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü, Balıkesir'de düzenlenen Boccia Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı. Takımın antrenörü Kemal Koç, "Kar kış demeden antrenmanlara devam ettik. Geçen yıl Avrupa üçüncülüğü elde ettik ama bu bizim için yeterli değil; hedefimiz Avrupa şampiyonluğu" dedi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından 23-29 Mart tarihleri arasında Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda Boccia Türkiye Şampiyonası düzenlendi. 17 şehirden 132 sporcunun mücadele ettiği şampiyonaya İzmir'den Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Boccia Takımı da katıldı. İzmir'den katılan sporcular turnuvada hem bireysel hem de takım kategorilerinde derece elde etti. Şampiyonada BC2 Erkekler kategorisinde Hasan Çakır, BC3 Çiftler kategorisinde Cansu Arapoğlu ve Hasan Oğul altın madalya kazandı. Takım kategorisinde Remziye Sağdıç, Yavuz Öndem ve Hasan Çakır'dan oluşan BC1-BC2 takımı gümüş madalya elde etti. Bireysel yarışlarda Remziye Sağdıç (BC1 Kadınlar) gümüş madalya alırken, Merve Nur Emer, Oğulcan Şençiftçi (BC3 Çiftler) ve Alpaslan Kaan Ertürk (BC5 Erkekler) bronz madalya kazandı.

'HEDEFİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU'

Takımın antrenörü Kemal Koç, 2013 yılından bu yana çalışmalarını sürdürdüklerini belirtip, "Takımımız 14 sporcudan oluşuyor ve sporcularımız engel durumlarına göre BC1'den BC5'e kadar kategorize ediliyor. En ağır grubumuz olan BC3 sporcuları, topları elle fırlatamadıkları için rampa ve rampa asistanı yardımıyla yarışıyorlar. Kar kış demeden antrenmanlara devam ettik. Engelsiz İzmir Derneği'nin sağladığı servis desteği bu başarıda önemli rol oynadı. Geçen yıl Avrupa üçüncülüğü elde ettik ama bu bizim için yeterli değil; hedefimiz Avrupa şampiyonluğu" diye konuştu.

'ANTREMANLARI PORTAKALLARLA YAPIYORDU'

Çocuğunun hayatının spor sayesinde değiştiğini dile getiren serebral palsi (beyin felci) hastası Hasan Çakır'ın annesi (32) Dilek Çakır ise "Bu spora 11 yıl önce başladı; ilk zamanlar antrenmanları portakallarla yapıyorduk. Tam 8 senedir şampiyonluğu kimseye bırakmıyor. Bocce ona müthiş bir aktivite oldu, bizi eve kapanmaktan kurtardı. Haftanın iki günü Menemen'den Gaziemir'e geliyoruz. Bu spor sayesinde Portekiz, İspanya, İtalya ve Polonya gibi ülkelere gittik. Benim tek temennim, tüm engelli bireylerin bir aktiviteye katılması ve eve hapsolmamasıdır" ifadelerini kullandı.

'YAĞMUR OLUKLARINI RAMPA YAPARAK BAŞLADIK'

Serebral palsi hastası Cansu Arapoğlu'nun (33) babası Mehmet Nuri Arapoğlu ise şunları söyledi:

"Bu yolculuğa 14 yıl önce yağmur oluklarını rampa yaparak başladık. Cansu, bebekken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle el ve ayak fonksiyonlarını kullanamıyor ancak spor aşkı bambaşka; gece-gündüz rüyasında bocceyi görüyor. Kasılmalarını önlemek için ömür boyu spor yapmak zorunda. Türkiye'deki ilk bocce sporcularından biridir. Onun bu azmi bize güç veriyor."

'SOSYAL ANLAMDA GELİŞTİ'

Takımın yeni üyelerinden Caner Ünal'ın (23) annesi Nefise Ünal da "Caner henüz yolun başında. 1,5 yıldır bu sporu yapıyor. Balıkesir'de belki heyecanına yenildi ama sosyal anlamda çok gelişti. Sevdiği bir işi yapması ve ileride daha büyük başarılar elde edeceğine inanması bizim için en büyük mutluluk" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı
Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı
Derbilerin faturası ağır oldu TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri Derbilerin faturası ağır oldu! TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri
Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi
Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı Görenler inanamadı Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı! Görenler inanamadı
Kazdağları’nın eteklerinden toplayıp kilosunu 1000 TL’ye satıyorlar Kazdağları'nın eteklerinden toplayıp kilosunu 1000 TL'ye satıyorlar
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Kapıyı açan kadın öyle bir şey istedi ki Kurye gözlerine inanamadı Kapıyı açan kadın öyle bir şey istedi ki! Kurye gözlerine inanamadı

11:01
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
10:33
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı! Önce paylaştı sonra sildi
10:30
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
10:22
Bekçi olmanın şartları değişti
Bekçi olmanın şartları değişti
10:14
10 bin polisin mezuniyeti öne çekildi
10 bin polisin mezuniyeti öne çekildi
09:55
Oyuncu Miray Daner fit görüntüsüyle dikkat çekti
Oyuncu Miray Daner fit görüntüsüyle dikkat çekti
09:48
Akaryakıta dev indirim geliyor Tarih ve rakam netleşti
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
09:22
Dünyaya rahat nefes almak haram 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
08:55
Ünlülere yeni dalga operasyon Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
07:54
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
