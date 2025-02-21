İzmirli Sutopu Kadın Takımı, Challenger Kupası'nda Tekrar Şampiyonluk Peşinde

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(İZMİR) - Tarihinde ilk kez katıldığı Challenger Kupası'nda namağlup şampiyon olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Kadın Takımı, uluslararası başarısını bir kez daha tekrarlayarak kupayı yine kente getirmek için İstanbul'da mücadele edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Kadın Takımı, 2024 yılında tarihinde ilk kez katıldığı Challenger Kupası'nda bir kez daha finallere kaldı. İzmir ekibi 8 farklı ülkeden 12 takımla oynadığı tüm maçları kazanarak tarihindeki ikinci Avrupa şampiyonluğuna adım adım yaklaşırken, 22-23 Şubat tarihlerinde İstanbul Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde oynanacak dörtlü finalde mücadele edecek. Türkiye'yi temsil eden İzmir'in Avrupa Şampiyonu unvanlı kadınları kupayı bir kez daha kente getirmek istiyor. Türkiye Birinci Ligi şampiyonluğunu da üç sezondur elinde tutan İzmir temsilcisi, son şampiyon olarak katıldığı turnuvada tarih yazmak ve şampiyonluk tacını korumak için ter dökecek.

TRT Spor'dan canlı yayın

Mavi beyazlı İzmir ekibi, 22 Şubat Cumartesi akşamı saat 18.00'de Hırvat ekolünün güçlü temsilcisi Zavk Mladost ile karşılaşacak. Takım bu maçı kazanması halinde, Galatasaray Zena ile Sırbistan temsilcisi Vaterpolo Klub Vojvodina arasındaki karşılaşmanın galibiyle şampiyonluk maçına çıkacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zavk Mladost maçı, turnuvanın en skorer iki oyuncusu Hırvat Iva Rozic ile Kübra Kuş'un gol kraliçeliği mücadelesine de sahne olacak. Pazar günü saat 12.00'de başlayacak final maçını TRT Spor canlı yayınlayacak.

Yenilmez armada

Kasım ayında Sırbistan'da düzenlenen eleme turu maçlarında, İngiltere'den City Of Manchester'ı 12-6, Malta temsilcisi Sliema ASC'yi 23-2 ve Sırp ekibi VK Vojvodina'yı 13-8 mağlup ederek ilk turu yenilgisiz tamamlayan İzmir temsilcisi, Aralık ayında İstanbul'da oynanan ikinci eleme turu müsabakalarını da kayıpsız geçti. Galatasaray Zena'yı 12-10, Hırvat ekibi Jadran Split'i 12-9 ve İngiltere'den Otter Swimming Club'ı 19-4 ile geçen İzmirli kadınlar yenilgi yüzü görmeden adını dörtlü finale yazdırdı.

Son şampiyon

Tarihinde ilk kez katıldığı 2024 yılındaki Challenger Kupası'nda namağlup şampiyon olan mavi beyazlılar, Çekya'da düzenlenen eleme serisinde Portekiz'den Sport Lisboa Benfica'yı 19-10, İsveç'ten Jarfalla'yı 21-3 ve Çekya'dan AJF Strakonice'yi 24-11 yenerek grubunu yenilgisiz tamamlamış, Hırvat Zavk Mlados'u 12-9, Portekiz'den Clube Fluvial Portuense'yi 18-8 yenerek finale yükselmişti. Finalde Sırbistan'ın ZVK Kızılyıldız ekibini 10-9 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Sutopu Kadın Takımı namağlup şampiyon olmuştu.