İzmit'te Kuyumcudan Kolye Çalan Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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İzmit'te Kuyumcudan Kolye Çalan Hırsız Yakalandı

İzmit\'te Kuyumcudan Kolye Çalan Hırsız Yakalandı

İzmit'te bir kuyumcudan el çabukluğuyla 47 bin TL değerinde kolye çalan hırsız, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Hırsızın daha önce 44 suç kaydı olduğu belirlendi ve tutuklandı.

01.06.2024 15:34
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde H.B.'nin girdiği kuyumcudan el çabukluğu ile 47 bin TL değerinde kolye çaldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Mayıs günü İzmit ilçesindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya giren kadın kolyelere bakmak istedi. Çeşitlere bakan kadın, 47 bin TL değerinde kolyeyi el çabukluğu ile çantasına attı. Kuyumcu, kadın gittikten sonra kolyenin eksik olduğunu fark edince polis ekiplerine haber verdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin H.B. isimli kadın olduğunu belirledi. Düzce'de olduğu tespit edilen H.B., 30 Mayıs günü düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. H.B.'nin yapılan sorgusunda benzer suçlardan 44 suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan H.B., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kuyumcunun hesap makinesiyle hesap yaptığı sırada H.B.'nin vitrin üzerinde duran mankenden kolyeyi incelediği, ardından da el çabukluğuyla alıp telefonunun arkasına sakladığı görüldü.

HABER: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmit'te Kuyumcudan Kolye Çalan Hırsız Yakalandı - Son Dakika

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