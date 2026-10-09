İzmit'te mal davası günü eski eşini 4 kurşunla öldüren Erdoğan Büyükkurt yakalandı - Son Dakika
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İzmit'te mal davası günü eski eşini 4 kurşunla öldüren Erdoğan Büyükkurt yakalandı

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İzmit\'te mal davası günü eski eşini 4 kurşunla öldüren Erdoğan Büyükkurt yakalandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Erdoğan Büyükkurt, mal paylaşımı davalarının görüleceği gün boşandığı Füsun Yuluğkural'ı (58) sığındığı iş yerinde tabancayla 4 kez ateş ederek öldürdü. Polis tarafından yakalanan Büyükkurt gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde Erdoğan Büyükkurt, mal paylaşımıyla ilgili davalarının görüleceği gün boşandığı, 1 çocuğunun annesi Füsun Yuluğkural'ı (58) evinin yakınında, sığındığı iş yerinde tabancayla vurarak öldürdü. Olayın görgü tanığı esnaf Muharrem Zeyrek, "Önüne geçtim ama engel olamadım. 'Abi yapma' diye yalvardım. İki el daha yanımdan ateş etti" dedi.

Olay, sabah saatlerinde, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Füsun Yuluğkural, evinden çıktıktan sonra boşandığı Erdoğan Büyükkurt ile karşılaştı. Büyükkurt'u gören Yuluğkural, uzaklaşıp yakındaki iş yerine sığındı. Peşinden gelen Büyükkurt, tabancayla kadına 4 kez ateş etti. Füsun Yuluğkural yere yığılırken, olay yerinden koşarak uzaklaşan Erdoğan Büyükkurt, taksiye binerek kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Füsun Yuluğkural, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Yuluğkural, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan Erdoğan Büyükkurt gözaltına alındı. Büyükkurt'un elinde tabancayla iş yerine girdiği ve ardından bölgeden ayrıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DURUŞMA GÜNÜ VURDU

Füsun Yuluğkural ile Erdoğan Büyükkurt'un bir süre önce boşandıkları, ancak aralarındaki mal paylaşımına ilişkin davaların devam ettiği öğrenildi. Tarafların bugün de duruşmalarının bulunduğu belirtilirken, Büyükkurt'un Yuluğkural'ın yaşadığı apartmanın önünde beklediği değerlendiriliyor.

'SIĞINMAK İÇİN GELDİ, 2 EL ATEŞ ETTİ'

Olay anına tanık olan esnaf Muharrem Zeyrek, yaşananları şöyle anlattı:

"Ablamız, burada oturan bir komşumuz, sevdiğimiz bir ablamız. 'Günaydın' deyip geçti. 1 dakika geçmedi. İleride boşandığı eski eşi vardı. Aralarında bir husumet vardı. Füsun ablamız, bizi tanıdığı için buraya sığınmak amacıyla geldi ama adam silahını çıkardı, 2 el ateş etti. 2 el ateş ettikten sonra, benim de yanımda eşim vardı, adamın önüne geçmek zorunda kaldım. Hani ne olur ne olmaz, 'Abi yapma' dedim. Adamla da bir tanışmışlığımız, merhabalığımız var. Daha sonrasında 'Tamam, yapmayacağım' diyerek 2 el daha yanımdan sıktı. Ondan sonra arkasına bakarak, hatta silahı kafasına tutarak gitti. Nereye gittiğini bilmiyorum. Kadın sadece buraya sığınmak amacıyla geldi."

'ÖNÜNE GEÇTİM AMA ENGEL OLAMADIM'

Füsun Yuluğkural ile Erdoğan Büyükkurt'un aralarındaki davaların sürdüğünü belirten Zeyrek, şöyle devam etti:

"Boşanmışlardı ve bunların arasında hala davalar devam ediyordu. Yanlış hatırlamıyorsam bugün de bir davaları vardı. Mal mülk davaları vardı. Artık aralarındaki husumeti tabii ki bilemiyorum. Adamın önüne geçtim ama engel olamadım. Mermilerin 2 tanesinin nereye isabet ettiğini net gördüm. Diğer ikisini, adama yalvarmaktan göremedim. Çünkü aramızda 1-1,5 metre vardı. 'Abi yapma' diye yalvarıyordum. O 2 el ateşi de yanımdan sıktı. 4 kurşunun da ablamıza isabet ettiğini gördüm."

Kaynak: DHA
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