İznik\'te ahşap merdiven ustaları hasat öncesi yoğun taleple çalışıyor

BURSA'nın İznik ilçesinde hasat sezonun yaklaşması ile zeytin üreticilerinin hazırlıkları da hızlandı. Bu sene yüksek rekolte beklenen zeytinde çiftçiler, hasat için gerekli ekipmanlarını yenileyip onarırken, zeytin ağaçlarından ürün toplamak için kullanılan ahşap merdivenlere yönelik talep de arttı. Teknolojinin ilerlemesine rağmen ahşap merdivenlere olan ilginin devam ettiğini söyleyen 30 yıllık ahşap merdiven ustası Mustafa Bulut (55), "4-5 tip merdivenimiz var. Yuvarlaklar var, üstten çakma kareler var" dedi.

İznik ilçesinde zeytin hasadında sezonun yaklaşması ile üreticiler de hazırlıklarını hızlandırdı. Hasat sezonu öncesi hasar gören ekipmanlarını onaran ve eksik malzemelerini tamamlayan çiftçiler, gelişen teknoloji ve malzeme çeşitliliğine rağmen eski usul ahşap merdivenleri tercih etmeye devam ediyor. Yüksek rekolte beklentisi ile ağaçlardan ürün toplamak için kullanılan ahşap merdivenlere talep de arttı. Teknolojinin ilerlemesine rağmen ahşap merdivenlere olan ilginin devam ettiğini söyleyen 30 yıllık ahşap merdiven ustası Mustafa Bulut, "Eskiden Gemlik ilçesinde çam tomruğu alıyordum. Şimdiyse çam tomruğu yerine, kalaslar geliyor. Kalas, bizim işimizi daha da kolaylaştırıp, hızlandırıyor" diye konuştu.

MERDİVENLERDE FARKLI AĞAÇ TÜRLERİ KULLANILIYOR

Kalasların merdivene dönüşme aşamasını ve mesleğinin inceliklerini anlatan Bulut, "Kalınlık dediğimiz işlemi uyguladığımız kalası, el rendesi yapıyoruz. Köşelerini alıp, frezeye sokuyoruz. Son olarak ayaklarını sivriltip, gövdeye çakıyoruz. Merdivenlerin ömrü, bakımına bağlıdır. Vernik atarsan 30 yıl dayananlar var ama dışarıda bırakırsan 2-3 yılda eskitiyorlar. Üretimde kullanılan ağaç türleri de merdivenin çeşidine göre değişmektedir. Ağaçların cinsi genellikle kavak ağacı oluyor. Yuvarlak çakmaları kavaktan kullanıyoruz. Köknar var, ladin var, çoğunu bunlardan kullanıyoruz. Ayaklarımızı söğütten, kızılcıktan yapıyoruz. 4-5 tip merdivenimiz var. Yuvarlaklar var, üstten çakma kareler var. Üstten çakma İznik merdivenleri var, geçme üç ayak var. Bu yuvarlakları Orhangazi, Bursa bölgesi kullanıyor. Bizim İznik'te bu delmeleri kullanıyorlar. İznik, Bursa, Orhangazi, Gemlik, bu Marmara Bölgesi'nde kullanılıyor" dedi.

'HER BÖLGENİN MERDİVENİ FARKLI'

Peyzaj Mimarı olan Yunus Bulut da (30) baba mesleğini sürdürüyor. Tiny house üretiminin yanı sıra zeytin merdiveni imalatı da yaptıklarını söyleyen Yunus Bulut, "Tek tip merdivenimiz yok. O yüzden bölgeye göre merdiven çeşitleri değiştiği için Bursa ve tüm ilçelerine merdivenlerimizi gönderiyoruz. Geçme dediğimiz yanlar ladin ağacından, basamaklarımız söğüt ağacından. Geçme sistem İznik ve Sölöz civarı, gölün sol tarafıyla beraber bu merdiveni veriyoruz. Yuvarlak merdivenler ise farklı bir üretim yapısına sahiptir. Yuvarlak merdivene geçtiğimizde kavak ağacıdır. Yanları üstten çakma ve yuvarlak, bütün ağaçtan yapılmaktadır. Bunlar ise Boyalıca'dan itibaren Bursa'da bu tip merdiven satılır" diye konuştu.

'İNSANLAR ALIŞTIĞI MERDİVEN TİPİNİ BIRAKMIYOR'

Bölgeler arasında kullanılan merdivenlerin farklılık göstermesinin nedeninin alışkanlıkla ilgili olduğunu söyleyen Yunus Bulut, "İki bölge birbirinin merdivenini kullanmaz. Herkes alıştığı merdiveni kullanıyor. İnsanlar alıştığı merdiven tipini bırakmıyorlar. Zeytin toplayan işçiler de aynı şekilde. Bu nedenle işletmemizde farklı tiplerde merdiven bulunur. Kullanılan ahşabın temininde zaman zaman sıkıntılar da yaşanabiliyor. Şu anda merdivenlerin ahşaplarını, vasıflı bir ahşap kullandığımız için yerli seçeneklerde biraz sıkıntılar yaşıyoruz. O yüzden köknar dediğimiz ahşabı, biz ithal köknar kullanıyoruz. Rusya'dan geliyor, fırınlı malzemedir. Kavak yine Türkiye'den gelen malzemedir, doğu bölgesinden geliyor" dedi.

'YOĞUN TALEP VAR'

Zeytinde hasat sezonunun başlamasına kısa süre kala siparişlerin arttığını belirten Yunus Bulut, üretimlerin hızla devam ettiğini söyleyerek, "Şu anda tam zeytine başlamak üzere olduğumuz için yoğun talep var. Üretimlerimiz hızla devam ediyor, talebe karşılık vermeye çalışıyoruz. Zeytinin de bol olduğu söyleniyor. Şu anda beklentimiz sezonumuzdan yüksek" diye konuştu.