İznik'te soğuk hava deposundaki yangın 18 itfaiye aracıyla kontrol altına alındı - Son Dakika
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İznik'te soğuk hava deposundaki yangın 18 itfaiye aracıyla kontrol altına alındı

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İznik\'te soğuk hava deposundaki yangın 18 itfaiye aracıyla kontrol altına alındı
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İznik\'te soğuk hava deposundaki yangın 18 itfaiye aracıyla kontrol altına alındı
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Bursa'nın İznik ilçesinde Yeşil Cami Mahallesi Sakarya Yolu mevkisindeki soğuk hava deposunda gece çıkan yangın, 18 itfaiye aracı ile iş makineleri ve su tankerlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yeşil Cami Mahallesi Sakarya Yolu mevkisindeki soğuk hava deposunda gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 18 itfaiye aracı, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğüne ait iş makineleri ve 3 su tankeri ile Tarım AŞ tarafından 4 su tankeri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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