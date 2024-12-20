İztuzu Plajı\'ndan Arap Ülkelerine Kefal İhracatı

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MUĞLA'nın İztuzu Plajı, 2 bin 500 yıllık kaya mezarları ve caretta carettaları ile ilgi çeken Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı'nda doğal olarak yetiştirilen 500 bin ton kefalin 250 bin tonu Arap ülkelerine ihraç ediliyor.

İztuzu Plajı, 2 bin 500 yıllık kaya mezarları ve caretta carettaları ile ilgi çeken Ortaca'da, turizmin yanı sıra balıkçılıkta da ekonomiye önemli katkı sağlıyor. Dalyan Kanalı'nda üretimi gerçekleştirilen kefal, dünyaya satılıyor. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'nde (DALKO) çalışan balıkçılar, sabah erken saatlerde süzeklerle kefalleri toplayıp, tesislere getiriyor. Paketlenen balıklar, iç ve dış piyasaya satılıyor. Tel tezgahlarda kurutulan kefal yumurtalarıysa yine paketlenerek iç piyasaya satışa sunuluyor. Kurutulan balık yumurtalarının bir kısmı makarna başta olmak üzere çeşitli yemeklerin üzerine eklenerek kullanılması amacıyla tokmaklarla ezildikten sonra elekten geçirilerek toz haline getiriliyor.

'YILLIK KEFAL ÜRETİMİMİZ 500 BİN TON'

Dalko Başkanı Arif Yalılı, "Yemle balık üretimimiz yok. Önceliğimiz ülke insanımızın ucuz balık yemesi. Bölgemize ve ülkemize inanılmaz derecede bir katkımız var. Vatandaşımız 1 paket sigara parasına 1 kilogram balık yiyebiliyor. Ucuz tutarak, taze balığı insanlarımıza ulaştırıyoruz. Mersin, Hatay'ın Antakya ilçesi ve Adana üzerinden Arap ülkelerine ihracat da yapıyoruz. Kefalden elde ettiğimiz havyar var. 2001'de İtalya'da 82 ülkenin katıldığı yarışmada ürünümüz dünya 1'incisi oldu. Ülkemiz ve bizim için gurur verici. Bizim havyarımızın besin değeri, Rusların 5-10 bin dolar olan sattığı havyardan daha yüksek. Kilosu 1000 lira, mumlusunun kilosunu ise 2-3 bin liraya satıyoruz. Havyarın ihracatını yapmıyoruz. Tercihimiz, ülke insanımızın yemesinden yana. İtalyanlar bunun peşinde. Ancak sıcak bakmıyorum. Yıllık kefal üretimimiz 500 bin ton. Yaklaşık 250 bin tonunu ihraç yapıyoruz" dedi.