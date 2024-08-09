Jandarma Havacılık Komutanlığı, yangınlara havadan müdahale ediyor - Son Dakika
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Jandarma Havacılık Komutanlığı, yangınlara havadan müdahale ediyor

Jandarma Havacılık Komutanlığı bünyesindeki helikopterler, yangınlarla mücadelede havadan destek sağlıyor. Terörle mücadele ve asayişin sağlanması için kullanılan helikopterler, doğal afetlerde de görev alıyor. Son yıllarda artan orman yangınlarına da müdahale eden askeri helikopterler, su taşıyarak alevleri söndürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, 2021-2023 yılları arasında 1180 saat 40 dakika uçuş gerçekleştirildi ve 133 yangına müdahale edildi.

09.08.2024 11:46
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Jandarma Havacılık Komutanlığı bünyesinde "çelik kanatlar" olarak adlandırılan helikopterler, yurt genelinde çıkan yangınlarda alevlerle mücadeleye havadan destek sağlıyor.

Terörle mücadele başta olmak üzere yurt genelinde asayişin ve huzurun sağlanması için gökyüzünde süzülen Sikorsky S-70, T-129 Atak, Mi-17 helikopterler meydana gelen yangın, deprem ve sel gibi doğal afetler ile her türlü olumsuz koşulda da yürütülen çalışmalara katkı sunuyor.

Son yıllarda artan orman ve anız yangınlarına da müdahalede askeri helikopterler alevlerin söndürülmesi için su taşıyor.

Her an uçuş için hazır bekleyen pilotlar ve teknik ekip, gelen ihbarın ardından brifing ve kontrollerin yapılmasıyla dakikalar içerinde yangın bölgesine ulaşmak için havalanıyor.

Yangın bölgesine en yakın kaynaktan güvenli şekilde su temin eden pilotlar, hava şartları, arazi koşulları, alevlerin yayılımı gibi birçok konuyu da hesaplayarak yangına müdahale ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığından alınan bilgiye göre, çelik kanatlar 2021-2023 yıllarında yangınlara müdahale için yurt genelinde 1180 saat 40 dakika uçuş gerçekleştirdi.

2024 yılının ocak ayından itibaren de Aydın'da 27 ve İzmir'de 14 olmak üzere 29 ilde 133 orman ve anız yangınına havadan müdahale edildi.

Yangınlara gece gündüz demeden 3 bin 868 ton su taşıyan kahraman pilotlar, sadece 512 saat uçuşta 1934 noktaya su bıraktı.

Jandarma Genel Komutanlığınca Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birliklere havacılık desteği sağlamak için Türkiye'nin ilk havacılık birliği olarak 1968 yılında Diyarbakır'da kurulan Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı da alevlerle mücadelede aktif görev alıyor.

"Çelik kanatlar" Doğu ve Güneydoğu'da genellikle anız yangınlarıyla mücadele ediyor

Ülkenin batı ve güney illerinde çoğunlukla orman yangınlarına müdahale eden için havalanan "çelik kanatlar" Doğu ve Güneydoğu illerinde ise genellikle anız yangınlarıyla mücadele ediyor.

Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı bünyesinde görevli pilotlar, bu yıl Diyarbakır'ın yanı sıra Adıyaman, Elazığ, Batman, Siirt, Adana, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin'de 24 yangına müdahale etti.

Kaynak: AA

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