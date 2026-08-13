Jandarma Yangında Vatandaşları Kurtardı
Edremit'te çıkan yangında jandarma, vatandaşları güvenli bölgeye tahliye etti.
JANDARMA VATANDAŞLARI GÜVENLİ BÖLGEYE ÇIKARDI
Edremit'in Kadıköy Mahallesi'nde çıkan yangının hızla ilerlemesi sonucu alevlerin arasında kalan vatandaşlar, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bölgeye çıkarıldı. Jandarma ekiplerinin vatandaşları güvenli bölgeye ulaştırmak içen sarf ettiği yoğun çaba cep telefonu kameralarına yansıdı.
Şevki MORALI/ BALIKESİR,
Kaynak: DHA
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