Jandarma Yangında Vatandaşları Kurtardı - Son Dakika
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Jandarma Yangında Vatandaşları Kurtardı

Jandarma Yangında Vatandaşları Kurtardı
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Edremit'te çıkan yangında jandarma, vatandaşları güvenli bölgeye tahliye etti.

JANDARMA VATANDAŞLARI GÜVENLİ BÖLGEYE ÇIKARDI

Edremit'in Kadıköy Mahallesi'nde çıkan yangının hızla ilerlemesi sonucu alevlerin arasında kalan vatandaşlar, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bölgeye çıkarıldı. Jandarma ekiplerinin vatandaşları güvenli bölgeye ulaştırmak içen sarf ettiği yoğun çaba cep telefonu kameralarına yansıdı.

Şevki MORALI/ BALIKESİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Jandarma Yangında Vatandaşları Kurtardı - Son Dakika

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