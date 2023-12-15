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Jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
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Jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından yol kenarında bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı. Yaralı şahin, Mudurnu ilçesinden doğa koruma ekipleri tarafından tedavi edildi. Jandarma ise pençe darbesiyle yaralandığı için hastaneye giderek tedbir amaçlı aşı oldu.

15.12.2023 - 01:15,  Güncelleme: 01:16
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Jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı

BOLU - Bolu'da jandarma ekipleri tarafından yol kenarında bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti kara yolunda İlçe Jandarma ekipleri tarafından boş arazide yaralı halde şahin bulundu. Jandarma ekipleri yol kenarına aracını park ederek, boş arazide yaralı halde uçmakta zorlanan şahin için harekete geçti. Jandarmanın boş arazide eliyle yakaladığı yaralı şahin, karton kap içerisine konuldu. Yaralı şahin yakalanma anında pençesiyle jandarmayı parmağından yaraladı. Jandarma ekipleri tarafından Durum Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Mudurnu ilçesinden yaralı şahini teslim alan doğa koruma ekipleri, şahini tedavi altına aldı.

Pençe darbesiyle parmağından yaralanan jandarma ise hastaneye giderek tedbir amaçlı aşı oldu.

Jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı
Kaynak: İHA
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