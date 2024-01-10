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Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva BMGK reformu ve işbirliği konularını görüştü - Son Dakika
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Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva BMGK reformu ve işbirliği konularını görüştü

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile yaptığı telefon görüşmesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) reformu, Brezilya'nın G20 Liderler Zirvesi dönem başkanlığı ve iki ülkenin çeşitli alanlarda işbirliği konularını ele aldı. İkili, uluslararası alanda işbirliği yapma konusunda görüş birliğine vardı ve BMGK reformu konusunda yakın çalışma kararı aldı. Ayrıca, Brezilya'nın G20 Liderler Zirvesi'nde başkanlık yapmasına ilişkin konuşuldu ve liderler, iklim değişikliği, yoksulluk ve ekonomi gibi konularda birlikte çalışma konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva BMGK reformu ve işbirliği konularını görüştü
10.01.2024 - 22:11,  Güncelleme: 22:12
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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile yaptığı telefon görüşmesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) reformu, Brezilya'nın G20 Liderler Zirvesi dönem başkanlığı ve iki ülkenin çeşitli alanlarda işbirliği konularını ele aldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, ikilinin telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Kişida ve Lula da Silva, uluslararası alanda "işbirliği yapma" konusunda görüşlerini paylaşırken, Brezilya, Almanya, Hindistan ve Japonya'nın oluşturduğu G4 grubu olarak BMGK reformu konusunda "yakından çalışma" konusunda hemfikir oldu.

İki ülkenin "stratejik ve küresel ortak" olduğunu ifade eden taraflar, Brezilya'nın G20 Liderler Zirvesi'nde başkanlık yapmasına ilişkin de konuştu. Kişida, Rio de Janeiro'da gerçekleşmesi planlanan zirve için "işbirliğini artırmaya niyetli olduklarını" ifade etti.

Liderler, iklim değişikliği, yoksulluk ve ekonomi gibi alanlarda birlikte çalışma ve bunları ele almaya "bağlılıklarını" dile getirdi.

Lula da Silva, 1-5 Ocak döneminde Japonya'daki Noto Yarımadası ve açıklarında meydana gelen depremler nedeniyle Kişida'ya taziye dileklerini iletti.

G20 dönem başkanlığı Brezilya'ya devredildi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Eylül 2023'te düzenlenen G20 Zirvesi'nde, Hindistan G20 dönem başkanlığını Brezilya'ya devretmişti.

Brezilya'nın G20 dönem başkanlığı 2025'te Güney Afrika'ya, 2026'da da ABD'ye geçecek.

Brezilya, 2024 dönem başkanlığı süresince yoksulluk, sürdürülebilir kalkınma, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) küresel kuruluşlarında reform konularını öncelik edinecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva BMGK reformu ve işbirliği konularını görüştü - Son Dakika
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