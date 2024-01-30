Japonya, Çin ile ilişkileri yapıcı ve istikrarlı hale getirmeyi hedefliyor

Japonya, komşusu Çin ile ilişkileri "karşılıklı fayda" temelinde ve diyalog yoluyla "yapıcı ve istikrarlı hale getirmeyi" hedeflediğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, ülkesinin 2024 yılı dış politika hedeflerine yönelik Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada bölge jeopolitiğine değindi.

Bakan Kamikava, komşu ülke Çin ile ilişkileri, "karşılıklı fayda arayışı" temelinde ve diyalog yoluyla "yapıcı ve istikrarlı hale getirmeyi" hedeflediklerini söyledi.

Tokyo ve Pekin yönetimlerinin, "bölge toplumlarının barış ve refahı için büyük bir sorumluluğa" sahip olduğunu kaydeden Kamikava, iki ülke sorunlarının gidişatına değindi.

Kamikava, "Japonya söylemesi gerekeni söylemeye devam edecek ve Çin'den sorumlu adımlar atmasını isteyecek." dedi.

Doğu Çin Denizi'nde "statükonun zorla değiştirilmesi teşebbüslerine" yönelik ihtiyatlı davrandıklarını kaydeden Kamikava, Moskova-Pekin-Pyongyang işbirliğine değindi.

Çin'in, Rusya ve Kuzey Kore ile askeri koordinasyonunu yoğunlaştırmasını eleştiren Kamikava, bu aşamada ülkesinin, ABD ve Güney Kore ile işbirliğini sürdürmesinin önemini vurguladı.

Bakan Kamikava "Serbest ve açık bir uluslararası düzeni güçlendireceğiz ve insan onurunun korunduğu emniyetli bir dünya için diplomasiyi teşvik edeceğiz." diye konuştu.

İthalat yasağı

Kamikava, Fukuşima Dai-içi Nükleer Güç Santralinde biriken radyoaktif özellikli atık suyun geçen yıl boşaltılmaya başlanması sonrası Çin'in uyguladığı ithalat yasağını da değerlendirdi.

Japon deniz mahsullerine uygulanan ithalat yasağının kaldırılmasına yönelik Çin'e çağrıda bulunan Kamikava, atık suyun güvenilirliğini "yüksek şeffaflıkla" anlatmaya çabalayacaklarını söyledi.

Güney Kore ve ABD vurgusu

Kamikava, Japonya'nın, Seul hükümetiyle kuracağı yakın iletişim sayesinde, kıyı komşusuyla "yeni bir döneme giden yolu açacağını" dile getirdi.

Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemelerini anımsatan Kamikava, asla müsamaha gösterilemeyeceğini vurguladığı bu denemelerin, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ettiğini kaydetti. Kamikava, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri yakınlaşmaya yönelik derin endişe taşıdıklarını bildirdi.

Kamikava, "Hint-Pasifik bölgesindeki ciddiyeti artan güvenlik ortamı göz önüne alındığında, Japonya-Güney Kore yakın işbirliğine hiç bu kadar ihtiyaç duyulmamıştı." ifadesini kullandı.

Bölgesel güvenlik sorunları karşısında, Japonya-ABD ittifakını "ulusal diplomasinin kilit noktası" diye tanımlayan Kamikava, bu ittifakın, "Hint-Pasifik bölgesinin barış ve refahının temel taşı" olduğunu savundu.

Ukrayna ve Gazze

Japon Bakan, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya karşı ülkesinin ekonomik yaptırımların sürdüreceğinin altını çizerek, Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik desteği sürdüreceklerini belirtti.

Orta Doğu'daki son duruma da değinen Kamikava, Japonya'nın, İsrail ile Filistin devletinin bir arada var olduğu "iki devletli çözümün" hayata geçirilmesine aktif katkıda bulunacağını yineledi.