Japonya\'da Tropikal Fırtına Etkili

TOKYO, 2 Haziran (Xinhua) -- Japonya Meteoroloji Ajansı, pazartesi günü Okinawa eyaletini etkisi altına alan şiddetli tropikal fırtınanın kuzeye yönelerek ülkenin güneybatısındaki Kyushu Adası'na doğru ilerlediğini açıkladı.

Ajans salı günü yaptığı açıklamada, sezonun altıncı tayfunu olan Jangmi'nin yerel saatle 07.00 itibarıyla Kagoshima ve Okinawa eyaletleri arasında yer alan Amami-Oshima Adası'nın batı-kuzeybatısında etkili olduğunu ve saatte yaklaşık 25 kilometre hızla kuzey-kuzeydoğu yönünde ilerlediğini belirtti.

Japon devlet televizyonu NHK'nin bildirdiğine göre, Okinawa eyaletinde şiddetli rüzgarlar nedeniyle 10'dan fazla kişi yaralandı.

Habere göre, havayolu şirketleri salı günü Kyushu ve diğer bölgelere yapılması planlanan 320'den fazla uçuşu iptal etti. Shinkansen hızlı tren seferlerinin de durumdan etkilenebileceği ve Tokaido hattında salı gecesinden çarşamba gününe kadar aksamalar yaşanabileceği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı salı günü Amami bölgesinde, salıdan çarşambaya kadar ise Japonya'nın batısında meydana gelebilecek toprak kaymaları, alçak kesimlerdeki su baskınları ve nehir taşkınları riski nedeniyle uyarıda bulundu.