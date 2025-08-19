Japonya'dan Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi - Son Dakika
Japonya'dan Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi

19.08.2025 10:17
Başbakan Şigeru, Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlama sürecinde Japonya'nın rolünü vurguladı.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılımıyla Beyaz Saray'da düzenlenen Rusya-Ukrayna arasındaki olası barış sürecine ilişkin toplantı sonrası, ülkesinin Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması sürecindeki rolünü "uygun şekilde yerine getireceğini" belirtti.

Kyodo News'ün haberine göre, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Japonya ve Avustralya dahil 30 ülkenin Ukrayna için güvenlik garantisi çerçevesi üzerinde çalıştığını söylemesi üzerine Şigeru, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şigeru, "Yasal çerçevemiz ve kabiliyetlerimiz dahilinde neler yapabileceğimizi ve yapmamız gerektiğini değerlendirerek rolümüzü uygun şekilde oynayacağız." dedi.

Şu anda Japonya'nın tam olarak ne yapacağını söyleyecek durumda olmadıklarını belirten Şigeru, "Önemli olan erken bir ateşkes ve adil bir barış sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray'da Rusya-Ukrayna barış süreci kapsamında yapılan toplantıya, Trump ve Zelenskiy'nin yanı sıra Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Rutte, Beyaz Saray'daki toplantıda, Ukrayna için sağlanacak güvenlik garantilerini tartıştıklarını aktararak, son aylarda Starmer ve Macron'un liderliğinde Japonya ve Avustralya dahil 30 ülkenin bu güvenlik garantileri üzerinde çalıştığını söylemişti.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

