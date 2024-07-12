Japonya, Filistin Devleti'nin tanınmasını değerlendirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Japonya, Filistin Devleti'nin tanınmasını değerlendirecek

Japonya, Filistin Devleti\'nin tanınmasını değerlendirecek

Japonya, Orta Doğu'da barış sürecinin ilerletilmesini göz önünde bulundurarak Filistin Devleti'nin tanınmasını kapsamlı şekilde değerlendireceğini bildirdi. Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Orta Doğu'da 'iki devletli çözümü' desteklediklerini ve Filistin'in bağımsız devlet kurma hedeflerine destek verdiklerini ifade etti. Ayrıca, Japonya artan İsrail-Hizbullah çatışmalarını endişeyle takip ettiğini ve diplomatik çabalarını sürdüreceğini belirtti.

12.07.2024 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya, Orta Doğu'da barış sürecinin ilerletilmesini göz önünde bulundurarak Filistin Devleti'nin tanınmasını kapsamlı şekilde değerlendireceğini bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'da "iki devletli çözümü" desteklediklerini söyledi.

Kamikava, Filistinlilerin "bağımsız devlet kurma hedeflerini" anladıklarını ve Japonya'nın, Filistin'in bu hedefe yönelik çabalarına destek verdiğini ifade etti.

Japon Bakan, "Filistin devletinin tanınmasıyla ilgili, barış sürecinin nasıl ilerletilebileceğini göz önünde bulundurarak bu konuyu kapsamlı bir şekilde ele almaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

İsrail ile Hizbullah çatışması

Bölgede İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında son dönemde artan çatışmalara değinen Kamikava, artan gerilimi "endişeyle ve yakından" izlediklerini bildirdi.

Kamikava, "Gidişatın ivedilikle sakinleşmesine ve çatışmaların bölgeye yayılmasının önlenmesine yönelik diplomatik çabaları proaktif şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığının verdiği bilgilere göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 366'sı Hizbullah mensubu olmak üzere Lübnan'da toplamda 466 kişi öldü, 1438 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Filistin, Japonya, İsrail, Tokyo, Japon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya, Filistin Devleti'nin tanınmasını değerlendirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
15:59 Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü! Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı
15:27 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak
14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
16:39 Serdar Dursun’dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim Serdar Dursun'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim
16:12 Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum
15:34 TFF’den resmi açıklama var İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler
15:32 İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu
15:30 Alex’in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu Antalyaspor’dan açıklama gecikmedi Alex'in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu! Antalyaspor'dan açıklama gecikmedi
15:14 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada
15:00 Sharon Stone, ’Temel İçgüdü’ filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı
14:54 Satır arasındaki detay Tanju Özcan’ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i de boş geçmedi Satır arasındaki detay! Tanju Özcan'ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de boş geçmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 18:19:01. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya, Filistin Devleti'nin tanınmasını değerlendirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement