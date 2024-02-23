Japonya İmparatoru Naruhito\'nun Doğum Günü ve Türkiye-Japonya İlişkileri Resepsiyonu

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Japonya İmparatoru Naruhito'nun 64. doğum günü ve Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü vesilesiyle başkentte resepsiyon düzenlendi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince bir otelde düzenlenen resepsiyona, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata ve çok sayıda davetli katıldı.

Bilkent Brass Quintet Grubu'nun performansıyla başlayan konser, iki ülkenin marşlarının okunmasıyla devam etti.

Bakan Şimşek, Japonya için özel bir günde burada olmaktan memnun olduğunu söyleyerek, Türkiye ile Japonya arasındaki ikili ilişkilerin uzun yıllara dayandığını kaydetti.

1890'da yaşanan Ertuğrul Fırkateyni faciasının ilişkilerin pekiştirilmesindeki önemine değinen Şimşek, Japonya'nın da her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu vurguladı.

Şimşek, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Japonya'nın verdiği desteğin unutulmadığını söyledi.

İkili ilişkilerin 2013'ten bu yana stratejik ortaklığa dönüştüğüne dikkati çeken Şimşek, Türkiye'nin, 2023'te 80 bin Japon turisti ağırladığını belirtti.

Şimşek, "Kültürel, sanatsal ve eğitim alanında işbirliğimizin her geçen gün güçlendiğini görmekten mutluluk duyuyoruz" ifadesini kullanarak, Türk-Japon Üniversitesinin dünya standartlarında araştırma olanağı sunacağından memnuniyet duyduğunun altını çizdi.

Bakan Şimşek, konuşmasının ardından, Türkiye'de faaliyet gösteren Japon şirketlerinin stantlarını ziyaret etti, sanal gerçeklik (VR) gözlüğü ile İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü izledi.

"Türkiye'nin ikili, bölgesel ve uluslararası işbirliğinin gelişme zamanı gelmiştir"

Büyükelçi Katsumata da iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünde İmparator Naruhito'nun doğum gününü kutlamaktan onur duyduğunu söyledi.

İmparator Naruhito'nun 64 yaşına girdiğini kaydeden Katsumata, Türkiye-Japonya ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını, Ertuğrul Fırkateyni faciası ve İran- Irak savaşı sırasında Tahran'da mahsur kalan Japon vatandaşlarının kurtarılmasının güçlü bağları temsil ettiğini anlattı.

Katsumata, "Karşılıklı güvene dayalı, ilişkilerimizin yüzüncü yılında stratejik ortaklar olarak, Japonya ve Türkiye'nin ikili, bölgesel ve uluslararası işbirliğinin gelişme zamanı gelmiştir." dedi.

Büyükelçi Katsumata, iki ülke arasındaki dostluğun 100. yıl logosunda yer alan "sakura" ve "lale" simgeleri gibi açmasını temenni ettiğini dile getirdi.

???????6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini ileten Katsumata, "Japonya, bölgenin bir an önce toparlanması için kesintisiz destek sağlamaktadır." diye konuştu.

Katsumata, Japonya'da yaşanan felaketler sırasında da Türkiye'den ve uluslararası toplumdan gelen desteği asla unutmayacağını kaydetti.

Türkiye'nin uluslararası meselelerdeki rolüne dikkati çeken Katsumata, "Mağdur halklar ve çocuklara insani yardım, birlikte çalışmamız gereken en acil konu. Ama aynı zamanda işbirliğimizin Ukrayna'ya yeniden inşa sürecine, Orta Asya ve Afrika gibi üçüncü ülkelerin kalkınmasına doğru genişlemesi de beklenmekte." şeklinde konuştu.