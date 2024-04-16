Japonya, İran'a itidalli davranma çağrısı yaptı

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Japonya hükümeti, Orta Doğu'da gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için İran'a itidalli davranma çağrısı yaptı.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 50 dakika süren görüşmede Kamikava, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarından Japonya'nın derin kaygı duyduğunu belirtti.

Bölgedeki bu tür gerilimleri şiddetle kınadıklarını yineleyen Kamikava, Orta Doğu'daki mevcut gidişatın İran ve İran halkının yanı sıra Japonya dahil bir bütün olarak uluslararası toplumun çıkarına olmadığını vurguladı.

Japon Bakan, bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi gerektiğini belirterek, İran'a itidalli davranma çağrısı yaptı.

Kamikava, seyrüsefer özgürlüğü ve güvenliğin önemine dikkati çekerek, İran'a bölge sularında seyir güvenliğini sağlaması çağrısında bulundu.

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumun da ele alındığı görüşmede iki bakan, Japonya ile İran arası yakın iletişimin sürdürülmesinde mutabık kaldı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.