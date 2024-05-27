Japonya, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına karşı çıkıyor - Son Dakika
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Japonya, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına karşı çıkıyor

Japonya, İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarına karşı çıkıyor

Japonya hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentine yönelik saldırılarına karşı çıktığını bildirdi. Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile yaptığı telefon görüşmesinde, Refah bölgesine yapılan saldırılara tepki gösterdi. Japonya, insani krize yönelik kaygılarını dile getirerek, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım faaliyetlerinin sağlanması için derhal ateşkes çağrısında bulundu. İsrail ise Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarına itirazını yineledi.

27.05.2024 17:13
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Japonya hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentine yönelik saldırılarına karşı çıktığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile telefon görüşmesinde, Refah bölgesine saldırılara tepki gösterdi.

Görüşmede Bakan Kamikava, "İsrail'in Refah'a 'geniş çaplı askeri operasyonuna' Japonya'nın karşı çıktığını" kaydetti.

Bölgedeki insani krize yönelik "derin kaygılarını" dile getiren Kamikava, esirlerin serbest bırakılması ve sürdürülebilir insani yardım faaliyetlerinin sağlanması için "derhal ateşkes" çağrısını yineledi.

Japon Bakan, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararlarının "ihtilaflara taraf olan ülkeleri yasal olarak bağladığını ve samimiyetle uygulanması" gerektiğini kaydetti.

Resmi Kyodo ajansının bakanlık yetkilisine dayandırdığı haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Katz telefon görüşmesinde, ülkesinin UAD'nin kararlarına itirazını yineledi.

UAD, 24 Mayıs'taki tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak Birleşmiş Milletler görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında, İsrail ordusunun dün akşam Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 45'e, yaralı sayısının da 249'a yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına karşı çıkıyor - Son Dakika

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