Japonya, İsrail-İran Ateşkesine Destek Verecek

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, ülkesinin İsrail ile İran arasındaki ateşkesin istikrarlı bir şekilde uygulanmasını ve diyalog kanallarının yeniden açılmasını sağlamak için gerekli tüm diplomatik çabaları sürdüreceğini belirtti.

İvaya ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi'nin görüşmelerinin ardından Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Japonya'nın, İsrail ile İran arasındaki ateşkes anlaşmasının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi ve diyaloğun yeniden sağlanması için gerekli diplomatik çabaları göstereceği ifade edildi.

Her iki tarafın da Orta Doğu'da barış ve istikrar için yakın işbirliği içerisinde olacağının teyit edildiği açıklamada, siyasi ve ekonomik alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesinin gerekliliği kaydedildi.

Açıklamada, İvaya ile Budeyvi'nin İsrail-İran gerilimi, Gazze Şeridi'ndeki durum ve Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere Orta Doğu'daki mevcut atmosfer üzerine samimi bir görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölmüştü.

İranlı yetkililer, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 126 kadın ve 41 çocuk olmak üzere 1100'e çıktığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.