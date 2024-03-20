Japonya, Pasifik Adaları ülkeleriyle işbirliği sözü verdi

Japonya hükümeti, bölgede "barış, istikrar ve refah dolu bir gelecek inşa edilmesinde" Pasifik Adaları ülkeleriyle birlikte çalışma sözü verdi.
Japonya'nın ev sahipliğinde başkent Tokyo'da "2. Japonya Pasifik Adaları Savunma Diyaloğu" zirvesi düzenlendi.
Zirveye, Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru ile Pasifik Adaları ülkelerinden savunma bakanları ve üst düzey hükümet temsilcileri katıldı.
Kihara, burada yaptığı konuşmada, hukukun üstünlüğüne dayalı küresel düzen çatısı altında, Pasifik Okyanusu'nun "özgür, açık ve istikrarlı" olması gerektiğini söyledi.
Kihara, "Günümüzde maalesef dünyada ve Hint-Pasifik bölgesinde statükoyu tek taraflı olarak güç veya baskı yoluyla değiştirme teşebbüsleri ilerlemekte." ifadesini kullandı.
Bölgede barış, istikrar ve refah dolu bir gelecek inşa edilmesi için Pasifik Adaları ülkeleriyle birlikte çalışma sözü veren Kihara, doğal afetlerle mücadele, uzay, siber savunma ve yapay zeka gibi alanlarda bu ülkelere destek vermeyi sürdüreceklerini bildirdi.
Kihara, ülkesinin Resmi Güvenlik Yardımı adlı çerçeve vasıtasıyla Pasifik Adaları ülkeleriyle savunma işbirliğini derinleştirmeyi planladıklarını ifade etti.
Kihara, Tonga, Fiji ve Papua Yeni Gine ordularından gençlerin, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri bünyesindeki Japonya Ulusal Savunma Akademisine öğrenci olarak kabul edileceğini dile getirdi.
Zirveye, "partner ülke" statüsüyle Avustralya, Yeni Zelanda, Fransa, Kanada, İngiltere ve ABD'den temsilcilerin de iştirak ettiği bildirildi.
"Karşılıklı anlayışı ve güveni artırmak için çok anlamlı bir fırsat"
Zirve sonrası basına konuşan Kihara, zirvede işbirliğinin geleceğine yönelik aktif tartışmalar yaptıklarını belirterek, "Bu, katılımcı ülkeler arasında karşılıklı anlayışı ve güveni artırmak için çok anlamlı bir fırsat." dedi.
Japonya ve Pasifik Adaları ülkeleri, söz konusu çok uluslu savunma diyaloğu çerçevesini Eylül 2021'de başlatmıştı.
İlk toplantı, o dönem Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenmişti.
Liderler temmuzda Tokyo'da
Öte yandan, Japon hükümeti ev sahipliğinde temmuz ayında Tokyo'da düzenlenecek "10. Pasifik Adaları Liderler Toplantısı"na bu ülkelerin liderleri katılacak.
Bölgesel güvenlik ortamının gidişatının ele alınacağı toplantıda, liderlere, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu anlatılacak.
Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, ocak ayındaki açıklamasında, "Pasifik adalarının jeopolitik önemi artıyor" diyerek, bu ülkelerle ilişkileri geliştirmeyi, "bu yılın önceliklerinden" olarak nitelendirmişti.
Bölgesel diplomasi hedefiyle Japonya, 1997'den beri 3 yılda bir olmak üzere Pasifik Adaları ülkelerinin liderlerini bir araya getiren zirveye ev sahipliği yapıyor.
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